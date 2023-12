¿Claudio Bieler deja Atlético de Rafaela?

Atlético de Rafaela podría sufrir una baja importantísima de cara a la temporada 2024. Se trata de su goleador histórico: Claudio Bieler. Al ‘Taca’ se le termina su contrato este 31 de diciembre y la renovación parece no estar cerca. La dirigencia y el delantero ya mantuvieron, al menos, un par de reuniones en las últimas horas y el acuerdo aún no se dio.

Desde el seno del consejo directivo de la ‘Crema’ afirman que la intención es que Bieler continúe. Que se hará todo lo posible y se volverán a reunir para tratar de llegar a un acuerdo.

Las cuestiones a limar serían dos. Por un lado, lo económico, ante las posibles ofertas que tendría el goleador de algunos clubes de nuestro país y del exterior. Pero otra no menor es la deportiva.

Atlético busca reforzarse en todas las líneas y la idea del DT Ezequiel Medrán es que lleguen dos delanteros. Esto, sumado a Nazareno Fúnez, que cuando ingresó lo hizo de buena manera y con goles, le podrían quitar algo de ‘protagonismo’ al Taca.



LUNA, ENCAMINADO

PARA AVELLANEDA

Que Alex Luna no jugará en el 2024 en Atlético de Rafaela es casi un hecho. Que Independiente se llevará al a 'joya' de la Crema, hay muchas chances. La dirigencia de ambos clubes ya entablaron las negociaciones y en las próximas horas se podría cerrar el préstamo. Luna pasaría al elenco de Avellaneda en una cesión con cargo y con opción de compra por el 50% del pase.

Con 19 años, Luna ya disputó 80 partidos con la camiseta albiceleste convirtiendo tres goles.



SIGUE LA PRETEMPORADA

Mientras la dirigencia de la Crema sigue en la búsqueda de los refuerzos y el rearmado del equipo, el plantel de Atlético de Rafaela seguirá con la primera parte de la pretemporada de cara al 2024 en la Primera Nacional.

Trabajará este jueves por la mañana en lugar a confirmar, según el estado del tiempo, mientras que para el viernes y el sábado será tiempo de evaluaciones previo al cierre del año. Luego habrá diez días de descanso y retornarán los entrenamientos el martes 2 de enero.