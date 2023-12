Las economías regionales están bajo la lupa: satisfacciones y enojos, según la actividad

Una comitiva de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), encabezada por su presidente, Alfredo González, y el director de Economías regionales de la entidad, Eduardo Rodríguez, mantuvo ayer una reunión con el secretario de Bioeconomía de la Nación, Fernando Vilella, para presentar las necesidades de las producciones regionales.

“Hoy tenemos una mejora concreta de la situación general por la suba del tipo de cambio. Pedimos sentarnos a discutir políticas de mediano y largo plazo a través de un proyecto de ley”, dijo González.

En ese sentido, Vilella destacó que “con la variación del tipo de cambio se mejoró la competitividad de los complejos agroexportadores. También se están solucionando las regulaciones que había. Sabemos que quedan problemas en las economías regionales. Acá atendimos una parte de la realidad y el resto hay que tratarlo con diputados y senadores nacionales”.

Al respecto, el titular de CAME enfatizó: “en esa línea empezaremos a trabajar con diputados y senadores de las diferentes provincias para achicar asimetrías, para que haya inversión para la incorporación de nuevas tecnologías, con la finalidad de lograr mayor productividad e incrementar las exportaciones”.

Cabe recordar que las producciones eximidas de la retención del 15% son las siguientes: olivícola, arrocero, cuero bovino, todos los lácteos, frutícola (excepto limón), hortícola, poroto, papa, garbanzo, ajo, arveja, lenteja, miel, azúcar, yerba mate, té, equinos y la lana.

El propio Vilella, días atrás, hizo una mención especial para el sector vitivinícola, que verá reducida la retención y quedará en el 8%.



EL MANÍ PUSO EL GRITO EN EL CIELO

El maní ha sido una de las actividades que no ingresaron a la selecta lista de economías regionales que no tributará con el 15%. Por eso, desde la Cámara Argentina que nuclea a productores y empresas del sector han puesto el grito en el cielo, teniendo en cuenta la situación económica "extremadamente grave" que afrontan.

"El costo del producto es afectado negativamente por los elevadísimos valores de arrendamiento de los lotes en la siembra 2022, como consecuencia del aumento del precio de commodities luego del conflicto entre Rusia y Ucrania. Pero, por otra parte, la sequía de este año ha afectado el maní de manera particular, reduciendo el rinde promedio de casi el 30% y con un área sembrada reducida un 10% aproximadamente", indicaron en un duro comunicado.

Y agregaron: "en el pasado hemos podido observar el efecto desastroso de los derechos de exportación sobre la competitividad internacional de nuestro sector. En los mercados donde la calidad del producto y del servicio son los elementos competitivos más importantes, por ejemplo, los países de la Unión Europea y el Reino Unido, pudimos mantener nuestra cuota de mercado. Sin embargo, en países donde los compradores son más sensibles al precio, como en el caso de Rusia, Ucrania y Argelia, la introducción de los derechos de exportación ha coincidido con una pérdida de cuotas de mercado en favor de Brasil, nuestro competidor que no cuenta con impuestos sobre las exportaciones".

Desde la entidad advirtieron que los beneficios del nuevo tipo de cambio oficial se compensan automáticamente con los aumentos de costo, que son casi completamente denominados en dólares. "La aplicación del derecho del 15% requiere un rinde del 3,06 TM de grano/Ha., contra un rinde promedio de las últimas cinco campañas de 2.31 TM de grano/Ha (en la campaña de 2023, el rinde fue de 1.77 TM de grano/Ha.)", explicó. Y advirtieron: "una pérdida de semejante magnitud, sumada a la provocada por la sequía del ciclo anterior, ocasionará la segura caída y destrucción de nuestra economía regional"

Por eso, los asociados solicitaron que se reconsidere la hipótesis de introducción de un derecho de exportación para el maní, como fue anunciado. "Deben reconsiderar al cultivo como una economía regional que produce un alimento, que cuenta con industrias altamente tecnificadas, que genera empleo y es fruto de las pujantes economías de muchos pueblos del interior del interior", concluyó el comunicado.

Los efectos negativos serían mucho más profundos que una reducción de las exportaciones, muchas empresas no podrían soportar el desequilibrio económico y todo el sector se encontraría en la imposibilidad de mantener las inversiones necesarias para asegurar el nivel de calidad que permitió al maní argentino ser el primer exportador mundial durante tantos años.



EL LIMÓN, TAMBIÉN CONTRA LAS CUERDAS

La Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (ACNOA) manifestó su “profunda preocupación” por el anuncio que incluyó a la fruticultura, “excepto al limón”, como expresó textualmente Vilella al hacer el anuncio.

La entidad dijo que desconoce “el criterio empleado para la selección de productos de economías regionales que se beneficiarán con alícuotas reducidas y las razones que han llevado a discriminar a nuestro sector”.

La entidad recordó que representa a casi la totalidad de la citricultura del noroeste argentino y que, por ello, se opone “rotundamente” al incremento de las retenciones para el limón y subproductos, los cuales hasta ahora estaban exentos de tal gravamen, como el resto de las producciones regionales.