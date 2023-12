Con las lluvias de noviembre, ¿cuál es la "foto" productiva en el centro oeste santafesino?

Las precipitaciones del mes de noviembre fueron superiores a lo normal en todo el centro de la provincia de Santa Fe, salvo en sectores puntuales donde los registros estuvieron cercanos a la media mensual. (Referencia: Rafaela, media mes de noviembre, serie histórica año 1908-2022, 111 milímetros).

El mayor registro pluviométrico fue en la localidad de Sastre (departamento San Martín) con 318 milímetros. Mientras que el menor valor de agua caída en el mes se dio en la localidad de Larrechea (departamento San Jerónimo) con 95 milímetros



DEPARTAMENTO CASTELLANOS

Trigo: Los lotes de trigo en general superaron los rendimientos esperados, en calidad y cantidad. Hubo rendimientos que superaron los 40 qq/ha en lotes puntuales y en general el promedio de la zona fue de 25 – 28 qq/ha.



Maíz: e sembraron pocos lotes de maíz de primera y, en general después de las precipitaciones de noviembre, muy fuera de la época recomendada de siembra.



Sorgo: Comenzó la siembra del cultivo, los lotes emergidos estaban en condiciones muy buenas.



Soja: Avanzaba la siembra de lotes de segunda. En general el cultivo estaba en VC y V2, con condiciones de crecimiento muy favorables. No se registraron incidencias de plagas.



Pasturas base alfalfa: Las temperaturas, el alargamiento de la duración del día y algunas lluvias favorecieron el rebrote y producción de las pasturas. No se observaron problemas de plagas y malezas. Las pasturas base alfalfa nuevas, en general, se habían implantado muy bien, pero luego con la sequía tan marcada del invierno sufrieron pérdidas de plantas. Se observó buen rebrote y recuperación de las plantas que sobrevivieron.



Pastizales naturales: Se observó una recuperación a partir de las lluvias del mes de noviembre.



Producción de leche: La productividad estaba en aumento. La recuperación de las pasturas permitió la confección de rollos para reserva y comenzaban a bajar los costos de alimentación.



Cría: El estado corporal de los animales mejoró debido a una mejor oferta de los pastizales.



Invernada: En los planteos de invernada, la situación era similar al mes anterior. Se espera que el ritmo de engorde se recupere y los costos de alimentación comiencen a decrecer con la recuperación progresiva de las pasturas de alfalfa y su posible aprovechamiento.



DEPARTAMENTO LAS COLONIAS

Trigo: el 100 % de los lotes de trigo está cosechado. Los rindes en grano variaron entre los 12-15 qq/ha hasta los 35-38 qq/ha, con un promedio estimado entre los 18-23 qq/ha.



Maíz: Se encontraba en estado fenológico de V3 a Vt (tres hojas desarrolladas a panojamiento). Aquellos lotes que no se pudieron sembrar en fecha óptima posiblemente fueron sembrados en estas últimas semanas, siempre y cuando las lluvias lo hayan permitido.



Soja: Con la llegada de las lluvias, se pudieron sembrar los lotes con soja de primera y un gran porcentaje de lotes con soja segunda sobre el trigo ya cosechado. El estado fenológico estaba en Ve a V3 (emergencia a tres nudos).



Lechería: el panorama de los tambos mejoró notablemente en cuanto a la oferta forrajera. Desde el comienzo de las lluvias las alfalfas repuntaron con su crecimiento y a mediados de noviembre se comenzó con cortes para la confección de reservas, fundamentalmente para silo. La situación financiera de los tambos sigue comprometida, ya que el dólar agro afecta y amplia las relaciones de precio entre la leche y los insumos o los alquileres. La leche se cobra a los 45-50 días de haber sido entregada y los insumos se pagan de contado (para asegurar el tipo de cambio) o bien pagándolos a 30 días (arriesgándose a un dólar móvil). Todo esto se sigue financiando con la salida de animales de los establecimientos, con destino a feria.