Menem propone congelar la dieta de los diputados

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aseguró ayer que pondrá a discusión en el cuerpo "el congelamiento de las dietas" de los legisladores, en línea con las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei.

En tanto, Menem negó que en la Cámara baja vaya a haber despidos a mansalva, aunque admitió que se va a "estudiar cada situación" y que la idea es "hacer todo lo posible para que cada trabajador que trabaja en esta casa siga trabajando".

Consultado sobre la situación particular del canal Diputados TV, no fue concluyente ni preciso pero dejó un mensaje general: "Todos los trabajadores que trabajen van a seguir trabajando".

Al igual que el canal televisivo, hay otros gastos que tiene la Cámara baja que están "en revisión", como la flota de autos parados, comentó el riojano al encabezar un brindis en el Bajo Recinto de Diputados junto a periodistas parlamentarios.

Al ser abordado sobre la política de dietas de los diputados nacionales, Menem evitó dar precisiones y dijo que una de las opciones que iba a poner sobre la mesa era el congelamiento de las mismas.

Sin embargo, aclaró que hay 257 diputados nacionales y no todos tienen la misma realidad económica, por lo que de alguna forma estiró la duda de qué sucederá con los sueldos que en la actualidad promedian los dos millones de pesos. (NA)