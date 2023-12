Delegación rafaelina se sumó a la fiesta del PDP

El Partido Demócrata Progresista (PDP) celebró el pasado sábado en Rosario su 109º aniversario, con una cena a la que asistió una nutrida delegación de militantes de Rafaela. El presidente del Concejo, Lisandro Mársico, la concejal Carla Boidi y los dirigentes Pablo Miassi, Alejandro Zeballos, Nicolás Abdala, Armando Borgna, Silvana Issolio y Paola Baretta viajaron para participar de un festejo al que no le faltaron figuras políticas de la alianza que desde hace poco más de una semana está a cargo del gobierno de Santa Fe.

El gobernador, Maximiliano Pullaro, la vice gobernadora, Gisela Scaglia, la presidenta de la Cámara de Diputados de la Provincia, Clara García, el ex gobernador y actual diputado provincial, Antonio Bonfatti, y los ministros de Seguridad, Pablo Cococcioni, de Educación, José Goity y de Producción, Gustavo Puccini se acercaron a la sede partidaria para compartir la celebración, en tanto que el secretario de Asuntos Legislativos y uno de los referentes del PDP, Gabriel Real, fue uno de los anfitriones.

El 14 de diciembre pasado se cumplieron 109 años de la fundación del PDP, el espacio que nació por obra del histórico dirigente Lisandro de la Torre. En un breve comunicado, el partido destacó que quienes acompañaron a Lisandro de la Torre a la hora de conformar el partido "creían en el federalismo, en la ética pública como regla y no excepción y, de esta manera, dieron inicio a nuestro Partido, un emblema de la lucha contra la corrupción".

"En este día celebramos la historia, la vigencia en el presente y la esperanza en el futuro con jóvenes que se han sumado y se fusionan con quienes llevan una vida caminando en el PDP", sostiene el comunicado. "Construimos política de manera artesanal, abrazando nuestra historia con el interior profundo y eso nos enorgullece", agrega. "Feliz aniversario querido Partido Demócrata Progresista. En este saludo nuestro reconocimiento a todos los correligionarios y la invitación a que sigamos adelante, con compromiso y convicción, al servicio de la República", completó el comunicado.

La Liga del Sur, fundada por Lisandro de la Torre en 1908, se convirtió en los cimientos del PDP. Con la sanción de la Ley Sáenz Peña en 1912, la Liga del Sur obtuvo la minoría en Santa Fe, resultando elegido como diputado nacional el fundador y principal referente. En este marco, en 1914 diversos partidos provinciales acordaron la constitución del PDP durante una reunión que se llevó a cabo el 14 de diciembre en el Hotel Savoy de la ciudad de Buenos Aires.

Durante la asamblea, Lisandro de la Torre fue elegido presidente del nuevo partido, acompañado por figuras de la talla de Joaquín V. González, Indalecio Gómez, Carlos Ibarguren, José M. Rosa, Alejandro Carbó, Carlos Rodríguez Larreta, Mariano Demaría; entre otros.

El PDP participó en 1921 en el proceso de debate que derivó en la reforma de la Constitución de Santa Fe, aportando una perspectiva progresista a través de la cual se garantizaba la estabilidad del empleo público, la jornada máxima, el salario mínimo, la vivienda obrera, el descanso dominical, la promoción de colonias agrarias y el desaliento del latifundio. En las décadas del 20 y del 30 comenzaron a militar en el PDP dirigentes como Mario Antelo, José y Carlos Gervasio Colombres, Vicente Pomponio, Julio Noble, Enzo Bordabehere y Luciano Molinas.