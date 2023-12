Rossi con la militancia y gremios en Rafaela

El ex jefe de Gabinete de la Nación y ex candidato a vicepresidente participó de una reunión en la CGT, en el marco de una recorrida por distintas localidades de la Provincia.

El ex jefe de Gabinete nacional y candidato a vicepresidente de la Nación en las últimas elecciones, Agustín Rossi, llegó ayer al mediodía a Rafaela para participar de un encuentro con la militancia en la sede de la CGT, ubicada en calle Arenales 637.

"En Rafaela, #SantaFe, me reuní con Marcelo Lombardo, @javieralbrecht2, Francisco Barredo,@LucioBarindelli, compañeros/as del sindicalismo y de la Corriente Nacional de la Militancia para analizar las medidas de ajuste de Milei y Caputo", explicó el dirigente santafesino en un mensaje publicado en su cuenta de X (ex Twitter).

Durante el fin de semana, Rossi visitó las localidades de Casilda -junto al ex diputado provincial Leandro Busatto- y Villa Constitución, en tanto que ayer después de Rafaela emprendió viaje hacia San Cristóbal con la misión de mantenerse cerca de los militantes y el sindicalismo, además de explicar su visión respecto al nuevo gobierno y sus primeras decisiones tanto políticas como económicas.

"No es cierto que la recesión y el ajuste sean las únicas alternativas viables para nuestro pueblo. Nosotros sabemos que de la crisis se vende con más trabajo y producción e impulsando las economías regionales", remarcó Rossi al referirse al encuentro en Rafaela con dirigentes como José Ferreyra, del gremio textil de SOIVA, y de Lucio Barindelli, que además de integrar el sindicato de trabajadores Judiciales también es referente de La Corriente Nacional de la Militancia que lidera el propio ex jefe de Gabinete.

"En #SanCristobal junto a @ClaudioGaineddu, @CarolinaMorel2, Julio Juarez, Ramiro Muñoz y compañeros/as, a quienes felicité por el triunfo en las elecciones locales después de 24 años", publicó anoche.

Días antes, Rossi consideró que "el voto popular nos ha ubicado en el rol de oposición y lo ocuparemos con dignidad y responsabilidad para seguir militando por los derechos de cada argentino y argentina en cada rincón del país".