Neymar no jugará la Copa América

Neymar se perderá la Copa América de Estados Unidos 2024, confirmó el médico de la selección de Brasil, Rodrigo Lasmar, quien manifestó que el astro brasileño, tras sufrir de la ruptura del ligamento cruzado anterior y meniscos de la rodilla izquierda no estará en la competencia para no “apresurar los plazos en la recuperación”.

El jugador del Al Hilal de Arabia Saudita se lesionó el 17 de octubre en la derrota de Brasil por 2 a 0 frente a Uruguay en la cuarta fecha de la eliminatoria sudamericana rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Horas después del cotejo se confirmó la ruptura del ligamento cruzado anterior y meniscos de la rodilla izquierda, y el 2 de noviembre fue operado con éxito en una clínica de Belo Horizonte, dejándolo aproximadamente por 10 meses inactivo.

Neymar, de 31 años, fue intervenido por el cuerpo médico del seleccionado de Brasil encabezado por el cirujano Rodrigo Lasmar, que en Radio 98 FM expresó: “No tiene sentido quemar pasos para que se recupere antes y que corra riesgos innecesarios. Nuestra expectativa es que esté preparado para regresar al inicio de la temporada 2024 en Europa, que es agosto”.

Además, la Verdeamarela no contará, al menos en la Copa América 2024, con la incorporación del italiano Carlo Ancelotti, actual entrenador del Real Madrid de España, al que se le vence el contrato el 30 de junio de 2024 y su futuro, una vez como agente libre, se lo vinculaba directamente con la selección de Brasil.

El técnico multicampeón de la Champions League, este sábado, en conferencia de prensa manifestó: “Si el club está contento, ya sabe que yo estoy contento. Para renovar no tenemos ni prisa ni problemas, estoy cómodo. El día es el primero de julio de 2024. Hasta el 30 de junio estaré aquí”, expresó.

Así se cae la chance de que llegue a Brasil para la Copa América que empezará el 20 de junio del próximo año en los Estados Unidos, por lo que Fernando Diniz seguirá siendo el entrenador del “scratch” para dicha competencia.