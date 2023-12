Todos los cruces y cuándo habría superclásico

La Copa Argentina 2024, que será la duodécima edición, definió ayer su cuadro de competencia con el sorteo de los treintaidosavos de final, instancia en la que participarán 64 equipos de seis categorías distintas del fútbol argentino. Allí estará Atlético de Rafaela, que debutará ante Defensa y Justicia.

Luego de la consagración de Estudiantes al ganarle la final al 'Halcón', futuro rival de la 'Crema', la organización fijó el sorteo de la edición que comenzará el próximo año y pondrá en juego un cupo para la Copa Libertadores de 2025.

Los equipos que tomaron parte del sorteo fueron los 28 participantes de la Liga Profesional 2023 (con los descendidos Colón y Arsenal) más 36 representantes del ascenso.



¿CUÁNDO PODRÍAN JUGAR RIVER VS BOCA?

Los dos clubes más importantes de Argentina quedaron en distintos cuadros del certamen por lo que sólo se verían las caras en una hipotética final.

La Copa Argentina tiene como máximo ganador a Boca, que la conquistó en cuatro ocasiones: 1969, 2012, 2015 y 2020.



Así quedaron los cruces de 32avos. de final.



Boca vs Central Norte

River vs Excursionistas

Racing vs San Martín de Burzaco

Independiente vs Deportivo Laferrere

San Lorenzo vs Independiente Chivilcoy

Huracán vs Villa Mitre

Estudiantes vs Argentino Monte Maíz

Gimnasia vs Centro Español

Rosario Central vs Douglas Haig

Newell's vs Midland

Argentinos Juniors vs Gimnasia y Tiro

Vélez vs Sportivo Las Parejas

Lanús vs El Porvenir

Banfield vs Ciudad de Bolívar

Unión vs Gimnasia y Esgrima de Mendoza Colón vs Los Andes

Talleres de Córdoba vs Agropecuario

Belgrano vs Mitre de Santiago del Estero

Independiente Rivadavia vs Argentino de Quilmes

Godoy Cruz vs San Martín de San Juan

Arsenal vs Estudiantes de Río Cuarto

Defensa y Justicia vs Atlético Rafaela

Deportivo Riestra vs Comunicaciones

Barracas Central vs San Miguel

Atlético Tucumán vs Defensores de Belgrano

Central Córdoba vs Quilmes

Platense vs Olimpo

Tigre vs Chacarita

Deportivo Maipú vs Juventud Unida de San Luis

Instituto Atlético Central Córdoba vs Talleres de Escalada

Sarmiento vs Temperley

Almirante Brown vs San Martín de Tucumán.