Copa Argentina: Atlético de Rafaela debutará con el actual subcampeón

Defensa y Justicia será el rival de Atlético de Rafaela en los 32avos de de la edición 2024 de la Copa Argentina que fue sorteada en la jornada de ayer en el predio de AFA.

El torneo que entrega un boleto a la Copa Libertadores del 2025, será jugado nuevamente por la ‘Crema’ luego dos ediciones sin lograr la clasificación.

Por tercer año consecutivo, la competencia comenzará directamente con la disputa del cuadro principal, donde competirán los representantes de Primera División, Primera Nacional, Primera B, Primera C, Primera D y el Torneo Federal A.

En la previa del conteo de bolillas, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, expresó su gratitud con todo el equipo de Copa Argentina y "los gobernadores que nos dan la posibilidad de llevar la copa al Interior; también a los organismos de seguridad".

El entrenador Ezequiel Medrán ya aseguró que la prioridad siempre la tiene el torneo de la Primera Nacional, por lo que este certamen federal en el que seis partidos en cancha neutral arroja el campeón y da un boleto a la competencia más importante del continente, no es prioritario para la ‘Crema’. Aunque siempre despierta un particular interés, en lo deportivo y económico.

No la tendrá fácil el conjunto albiceleste en su debut ya que se medirá ante el reciente subcampeón del certamen nacional. El Halcón cayó en la final ante Estudiantes de La Plata.

El vencedor del cruce entre Atlético y el conjunto de Florencio Varela irá en la próxima instancia con el ganador del duelo entre Argentinos Juniors y Gimnasia y Tiro de Salta.

En relación a las fechas, en principios, los encuentros de 32avos se deberían disputar entre fines de febrero y marzo.



LA CREMA EN LA COPA ARGENTINA

Atlético de Rafaela participó de 9 ediciones de la “Copa Argentina”, haciéndolo en los años 2011/12, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2021. En total disputó 22 partidos, obteniendo 9 triunfos, 8 empates y sufriendo 5 derrotas; convirtió 28 goles y le anotaron 23 tantos.

De los 8 partidos que terminó empatando y que debieron definirse por penales, el Celeste obtuvo 4 victorias y perdió igual cantidad de partidos.