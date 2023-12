Independiente quiere a Alex Luna

Alex Luna viene siendo uno de los nombres apuntados en los últimos mercados de pases por el interés de diferentes equipos, del país y el exterior. Y no será la excepción por estos días. Atlético de Rafaela, que tiene intenciones (y necesidad) de vender a alguno de sus valores (Luna, Portillo y/o Bravo) recibió una oferta concreta de Independiente. Más allá de algunos sondeos y consultas que se vinieron dando de otros clubes.

El Rojo pretende llevarse al diez, de 19 años, a cambio de un préstamo con opción y desde Alberdi la intención sería desprenderse de un porcentaje de su ficha. Las negociaciones están iniciadas y en las próximas horas se podría definir el futuro de Luna.

Según medios partidarios del elenco de Avellaneda, la intención del elenco que comanda Carlos Tevez sería la de sumar cuanto antes a Luna, y lo mismo sería con Alexis Melo (de All Boys), ya que serían dos de las apuestas con proyección.

La intención de los dirigentes de Atlético sería la de negociar el cargo, aunque iniciaron las conversaciones, porque al jugador le prometieron salir en este mercado de pases, ya que Lanús se lo quiso llevar en el receso de mitad de año, pero finalmente no se concretó.

Cabe destacar que a Luna, quien desde sus 16 años que tiene contrato profesional con su club, lo quiso Racing hace algunos años para llevarlo a las inferiores, tiene contrato con Atlético de Rafaela hasta fines de 2024.

A lo largo de su carrera en las juveniles siempre utilizó la camiseta número 10 y en múltiples ocasiones la cinta de capitán. De esa forma, llegó a ser convocado por la Selección Argentina Sub-15, con la cual ganó el torneo internacional Vlatko Markovic en Croacia. También formó parte de la Sub-17 y Sub-20.