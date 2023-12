La Copa de leche Rellenitos de Amor prepara la celebración de la Navidad

"Rellenitos de Amor", la copa de leche que abrió sus puertas hace 15 años en la casa de la familia Quinteros ubicada en calle Erasmo Poggi 1883 de barrio Güemes, celebrará el próximo sábado a partir de las 19 una nueva Navidad junto a los niños y abuelos que asisten periódicamente a compartir la mesa.

Las encargadas de la copa de leche, Lorena y Marisel, invitaron a la comunidad rafaelina a colaborar mediante la donación de alimentos y golosinas. “Para las fechas puntuales y sobre todo Navidad, que es una fecha de tanto amor, dónde debemos celebrar y festejar más allá de cada situación, vamos a preparar juntos una mesa navideña para los niños y los abuelos de la copa de leche Rellenitos de Amor”, afirmó ayer Lorena.

La invitación se realizó a través de un flyer que compartieron en las redes sociales del comedor con el lema “preparemos juntos la mesa navideña”. “Todos son bienvenidos y siempre hay para todos, poder preparar esa mesa navideña como a cualquiera de nosotros nos gusta tener, con pan dulce, con budín, garrapiñada, y también, cómo no, una hermosa, una rica ensalada de fruta”, indicó. “Pero para todo eso nosotros necesitamos la colaboración y poder preparar todo junto esa mesa navideña”, agregó desde un comedor que nunca manejó dinero y solo aceptó la entrega de mercaderías.

En este caso, se necesitan budines, pan dulces, garrapiñadas, turrones, frutas y demás. Toda donación, por mínima que parezca, ayuda mucho. “Muchas personas me cuentan que le dan la caja con productos de Navidad en el trabajo que tiene dos budines y me preguntan ¿qué haces con dos budines? Y yo les digo 'tráeme dos budines, traeme uno, porque entre todos vamos sumando'”.

Son aproximadamente 250 chicos y 30 abuelos los que necesitan de esta mesa navideña. “También la idea sería que cada uno de los niños se pueda llevar una bolsita de golosina, también pueden ser galletitas, para que ellos puedan tener como una merienda”, comentó Lorena.

Todo es bienvenido: “Son 150 familias que asistimos durante toda la semana con la merienda, y también con el almuerzo los días sábados, cuando vienen aproximadamente 380 comensales”. También se pide colaboración con la donación de juguetes, nuevos o usados, para regalarle a los niños en Navidad, o en caso de no llegar con el tiempo, para los Reyes Magos.

Por otro lado, las encargadas de la Copa de leche informaron que actualmente están pasando por un momento difícil a nivel económico. “Nosotros no manejamos dinero, como siempre lo dijimos, pero se acrecienta día a día la cantidad de personas que vienen, y llegó hace 15 días, más o menos atrás, nos agarró una desesperación, porque realmente no teníamos ni siquiera un litro de leche”, se sinceró.

“Las donaciones fueron mermando porque aumentó todo, nunca cerramos las puertas, ni las vamos a cerrar, pero bueno, salimos a hacerle frente o ponerle el pecho a la situación, y gracias a Dios ayer recibimos una donación muy importante de leche, así que por unos meses con leche estamos bastante cubiertos, pero lo que es el gas y lo que más nos aflige es la panificación, que eso hay que pagarlo”, planteó Lorena.

En cuanto a las cantidades que consume el comedor, detalló que por mes se utilizan 300 kilogramos de pan y por semana una bolsa de leche que cuesta unos 90 mil pesos, sumado a los costos de la garrafa de gas y otros gastos. “De todos modos quiero resaltar que todo eso es gracias a la donación de la gente. Entonces yo invito a que se sumen, que se sigan sumando las personas, pero que se sumen empresarios también”, expresó.

Rellenitos de amor es una ONG que cuenta con todos los documentos correspondientes, entonces invitan a los empresarios locales a que se sumen, “que vengan, que conozcan, que se acerquen, que participen”. La Copa de leche tiene su propia cuenta de Mercado Pago para recibir donaciones, bajo el alias de: RDA.COPA.LECHE. También compartieron como otra vía de contacto, los números de las encargadas, Yanina Sabena (560495), o Lorena Quintero, (250705). Y reiteran el mensaje de que cualquier donación es bienvenida.

Por último, compartieron la noticia de que están realizando un sorteo a beneficio de la Copa de Leche, donde el primer premio es una bicicleta playera, el segundo premio dos pollos más un vino, y el tercer premio un regalo de “Textilería sin límites”. El sorteo se va a realizar el domingo 31 de diciembre y el bono contribución tiene un costo de 2 mil pesos.