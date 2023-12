El Gobierno quiere aumentar las jubilaciones por decreto

BUENOS AIRES, 20. - El ministro de Economía, Luis Caputo, prometió días atrás que los jubilados recibirán aumentos "más altos" que con la fórmula de ajuste previsional vigente, en caso de que el Congreso acepte cambiarla como impulsa el gobierno.

Caputo defendió así la propuesta de cambiar la fórmula para el cálculo de haberes para los jubilados y pensionados, un tema de alto impacto social. El ministro explicó uno de los puntos más controversiales de su batería de medidas, en especial, la que afectará a los ingresos de los adultos mayores.

"Estamos protegiendo al jubilado. La fórmula jubilatoria claramente no funciona", sostuvo Caputo.

Y explicó: "Hoy están en la mínima, cobran algo bajo. Si siguiéramos con esta fórmula, en los próximos cuatro meses los jubilados cobrarían entre un 25 y un 40% menos de lo que reciben hoy. Eliminando la fórmula que no sirve, se buscará una nueva. Está previsto un aumento ante este cuadro inflacionario". En tanto, Caputo insistió en la necesidad de "poner las cuentas en orden".



¿QUE DIJO EN TELEVISIÓN?

Un día después de protagonizar la batería de anuncios que definieron el ajuste planteado por el presidente Javier Milei, el ministro de Economía dio una entrevista a la señal de cable Todo Noticias (TN), donde fue presentado -dadas las expectativas por las medidas económicas- como "el personaje de la semana".

Según surgió de esa entrevista, el Gobierno quiere, además de modificar la fórmula de movilidad, aumentar las jubilaciones por decreto.

La propuesta del Gobierno consiste en reemplazar el sistema de actualización trimestral por un esquema de aumentos por decreto, otorgando al Poder Ejecutivo la facultad de determinar los incrementos de manera discrecional.

Esta iniciativa deberá ser tratada en el Congreso, ya que la fórmula de movilidad actual está regida por ley. Por eso, el Ministerio de Economía deberá enviar sus propuestas al parlamento para su análisis y eventual aprobación.

La postura del Gobierno se basa en la percepción sobre que el mecanismo de actualización vigente no fue efectivo para garantizar la estabilidad de las cuentas públicas. Argumentan que la rigidez de la fórmula existente limitó la capacidad de ajuste necesario en situaciones económicas cambiantes.

En este sentido, proponen sustituir este enfoque preestablecido por aumentos aleatorios, dictados por el Poder Ejecutivo, quienes determinarán los ajustes en función de su propio criterio y consideraciones económicas. (Con información de NA y Todo Noticias).