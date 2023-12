Cartelera de Novedades

CLUB DE ABUELOS

DE CALLE PALMIERI

* El Club de Abuelos de calle Palmieri llevó a cabo su tradicional cena-baile con la animación musical de Cristian Cassani y Saione con un salón completamente repleto. El menú degustado consistió en choricito, bondiola al horno con ensaladas, postre helado y torta de trasnoche. Al respecto, el secretario de prensa del club, Héctor Moscardo, se dirigió desde el escenario a todos los asistentes para explicarles que a pesar de los aumentos de los insumos, en especial, la bondiola que se elevó a $8.000 el kg, la comisión directiva en un acto de atención y agradecimiento a todos los que los acompañaron durante todo el año con salones repletos decidieron mantener el precio de las tarjetas para esa noche: Socios $3.700 y no socios $4.000. Todo el salón agradeció con un cerrado aplauso de reconocimiento.

Por último se llevó a cabo un brindis de felices fiestas y deseos de buen año con vasos de Ananá Fizz. Se informa además que reiniciarán las cena-baile el sábado 3 de febrero del año venidero.



CALENDARIO DE PAGOS

DE DICIEMBRE DE ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) informó el calendario de pagos de diciembre 2023 para jubilados y pensionados.

Los titulares de todas las jubilaciones y pensiones recibirán el medio aguinaldo junto con su haber. Esto significa que los jubilados de la mínima cobrarán $213.569 en diciembre entre haber, aguinaldo y refuerzo.

Es importante destacar que los jubilados de la mínima que accedieron a su jubilación sin moratoria ni Plan de Pago de Deuda Previsional, es decir acreditando 30 años de aportes efectivos, recibirán el complemento al 82% del Salario, Mínimo, Vital y Móvil, que será de $22.207.

* Jubilaciones y pensiones que si superen un haber mínimo:

- DNI terminados en 0 y 1: lunes 18 de diciembre

- DNI terminados en 2 y 3: martes 19 de diciembre

- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 20 de diciembre

- DNI terminados en 6 y 7: jueves 21 de diciembre

- DNI terminados en 8 y 9: viernes 22 de diciembre



¿CÓMO VER MI RECIBO DE

JUBILACIÓN POR INTERNET?

Si querés ver e imprimir tu recibo de jubilación o pensión, ingresá con tu Clave de la Seguridad Social en Mi ANSES y luego a Consultas > Liquidación Previsional.



RECONOCIMIENTO DE APORTES

POR TAREAS DE CUIDADO

Para que más madres puedan jubilarse, ANSES reconoce el tiempo que destinan a la crianza de sus hijas e hijos. El Reconocimiento de aportes por tareas de cuidado visibiliza y repara una desigualdad histórica y estructural en la distribución de las tareas de cuidado, reconociendo y valorando el tiempo que las mujeres destinaron y destinan a la crianza de sus hijas e hijos. Esta medida iguala oportunidades y genera las condiciones necesarias para que miles de mujeres puedan acceder al derecho a jubilarse.

¿A quiénes les corresponde?

-Mujeres con hijas y/o hijos, en edad de jubilarse (60 años o más) que no cuenten con los años de aportes necesarios.

-Podrán acceder a esta medida aquellas mujeres que no cuenten con una jubilación ya otorgada o en trámite.