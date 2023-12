El Banco Central bajó 23 puntos la tasa de interés para plazos fijos

El Banco Central (BCRA) anunció ayer su decisión de bajar la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de 133% a 110% nominal anual, en tanto garantizó la continuidad de los plazos fijos UVA y dispuso dejar de realizar licitaciones de Leliqs a futuro.

El organismo lanzó este lunes una serie de medidas con el objetivo de clarificar y simplificar la señal de tasa de política monetaria. Entre ellas, modificó la tasa de política monetaria y el esquema de gestión de liquidez.

"En el contexto de un excedente significativo de liquidez y de elevada inflación, el directorio (del BCRA) consideró prudente mantener una tasa de interés mínima para los depósitos a plazo fijo, que decidió establecer en 110% nominal anual", anunció la autoridad monetaria. Hasta este lunes, la tasa de referencia era de 133%.

Por su parte, a pesar del pedido de los bancos para discontinuar el plazo fijo UVA, el BCRA evaluó que "resulta necesario que el sistema bancario continúe ofreciendo al público" depósitos a plazo fijo ajustables por UVA.

Por el lado de las Leliqs (Letras de Liquidez) y los pases, el organismo anunció que "a partir de mañana, su tasa de interés de política monetaria pasará a ser la tasa de los pases pasivos a un día de plazo, tasa que desde el 13 de diciembre fue establecida en 100%".

En tanto, "con el fin de racionalizar su esquema de gestión de liquidez, el directorio decidió dejar de realizar licitaciones de Leliq a futuro, pasando a ser las operaciones de pases pasivos su principal instrumento de absorción de excedentes monetarios", informó la autoridad monetaria.

En un comunicado, indicó además que "al centralizar sus operaciones en un solo instrumento, y al ser su tasa de política la única tasa de interés de referencia, se busca hacer más clara la señal de política monetaria y fortalecer su transmisión al resto de las tasas de interés de la economía".

De esta forma, bajando 23 puntos la tasa de interés a una tasa mensual de 9,1% y una inflación corriendo del 25% al 30%, la tasa real pasa a ser significativamente negativa y muchos ahorristas quedan expuestos a una licuación importante de su dinero o ir al dólar. Quien pueda acceder. Habrá que ver mañana como reaccionan esos mercados y si los bancos empiezan a poner visible la opción de plazos fijos UVA.

Por otro lado, el Banco Central empieza a desinflar el stock de Leliqs y se queda solo con instrumentos de pases. La famosa "bola de Leliqs" de la que tanto se habló en campaña y que venía desinflándose en las últimas semanas. De ahora en mas al vencimientos de la letra se cancelará hasta que desaparezca el stock y el instrumento dejará de existir.



MÁS RESERVAS

El BCRA compró US$ 215 millones, y acumula un saldo positivo en el mes de US$ 947, revirtiendo el déficit negativo mensual que había dejado la anterior gestión el anterior.

Con las compras de este lunes, el BCRA encadena una racha positiva de cuatro jornadas seguidas, aprovechando la mayor oferta por fuertes liquidaciones de los exportadores, por la mejora en tipo de cambio y una menor demanda de importadores.

Para los operadores del mercado la expectativa de que el crawling peg se mantenga en 2% mensual y con una menor tasas en pesos, el BCRA fuerza a los exportadores a liquidar dado el marcado encarecimiento del apalancamiento.

Estima que con un crawling peg de 2%, con una inflación cómoda en dos dígitos implica un ritmo de apreciación real elevado lo que es un incentivo para liquidar en el corto plazo.

En el último día del gobierno de Fernández, según el BCRA se vendieron US$ 401 millones, pero desde el miércoles pasado con una compra de casi US$ 300 millones, la mayor desde agosto último, comenzó a revertir el saldo negativo del mes.

La crítica situación de las reservas del BCRA se vio aliviada la semana pasada por el préstamo aprobado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe por US$ 960 millones, que sirvieron para saldar el pago con el Fondo Monetario Internacional. (NA)