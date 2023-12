El Gobierno le quitará los planes sociales a quienes corten calles

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, anunció ayer que se le quitará los planes sociales a quienes corten las calles y la suspensión del sistema de control de esos beneficios. De esta manera, el presidente Javier Milei concretó una de sus promesas de campaña en la materia, que era la eliminación de la intermediación.

En un breve video de dos minutos, Pettovello hizo su primera aparición pública como titular de la cartera con un mensaje dirigido directamente a los beneficiarios de planes.

"A las madres, los niños y familias que necesitan asistencia en estos momentos difíciles que vive en nuestro país. Para los próximos días organizaciones piqueteras han convocado una marcha de protesta", inició.

En esa línea, continuó: "Queremos puntualizar que si bien es un derecho manifestarse, también lo es respetar el derecho de las personas a circular libremente para dirigirse a su trabajo".

"Por ello informamos que todos aquellos que hayan promovido, instigado, organizado o participado de los cortes perderán todo tipo de diálogo con el Ministerio de Capital Humano", resaltó.

Además, Pettovello comunicó que Capital Humano comenzará a auditar a "todas las organizaciones sociales" para iniciar "un proceso de eliminación de la intermediación".

Según especificó la ministra, el Gobierno cree imprescindible llevar "tranquilidad a los beneficiarios de los planes" y subrayó: "Deben saber que nadie puede obligarlos a ir a una marcha con la amenaza de dar de baja el plan".

"Por esta razón suspenderemos el control de los certificados de presencialidad que dan las organizaciones sociales. Reiteramos que ya no van a poder dar de baja tu plan", remarcó Pettovello.

También enfatizó en "las madres que concurren con sus hijos a las marchas", a dos días de la movilización que convocó el Polo Obrero y otras organizaciones. .

"Es innecesario exponerlos al calor y a la violencia de las manifestaciones. Esta situación en la nueva Argentina tiene que terminar", sostuvo. En ese sentido, Pettovello recalcó que "los únicos que no van a cobrar el plan son los que vayan a la marcha y corten la calle" y citó a Milei: "Ya lo dijo el presidente, el que corta no cobra".

Por otro lado, la titular de Capital Humano dejó en claro que el Poder Ejecutivo acompañará a los beneficiarios de los planes y retomó una parte de los anuncios que realizó el ministro de Economía, Luis Caputo, la semana pasada.

"Decidimos duplicar la Asignación Universal por Hijo y aumentar un 50% la Tarjeta Alimentar", finalizó. (NA)