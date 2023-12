Puccini: “Vamos a defender con uñas y dientes la producción de Santa Fe”

Antes de viajar a Buenos Aires para participar de la reunión con el presidente, Javier Milei y el resto de los mandatarios provinciales en Casa Rosada este martes desde el mediodía, el gobernador Maximiliano Pullaro mantuvo un encuentro junto al ministro de Desarrollo Productivo de la Provincia, Gustavo Puccini con autoridades de las Bolsas de Comercio de Rosario y de Santa Fe, entidades como Carsfe, Federación Agraria, Sociedad Rural Argentina, Coninagro y representantes industriales para evaluar el impacto de la devaluación y la suba de los derechos de exportación.

Puccini fue categórico en la defensa del sector productivo provincial: “Santa Fe aporta demasiado ya. No vamos a permitir que le sigan poniendo el pie en la cabeza a nuestros productores ni a los industriales”.

El presidente Javier Milei recibirá hoy, por primera vez, y a poco más de una semana de su asunción, a los 23 gobernadores y al jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en una reunión a "agenda abierta" tras las medidas económicas implementas la semana pasada. El encuentro será a las 12, a "agenda abierta", en la Casa Rosada, y fue convocada por el ministro del Interior, Guillermo Francos. Uno de los temas que se estima que se analizará es la aspiración oficial de modificar la última corrección del Impuesto a las Ganancias, de septiembre pasado, que es coparticipable con las provincias.

En sintonía con el discurso del Gobernador, Puccini sostuvo: “Nuestros equipos están trabajando junto a los diferentes sectores en informes para que el gobernador presente en Buenos Aires”, y agregó: “Vuelven a tocar al sistema productivo e industrial de Santa Fe; no lo esperábamos. A nosotros no se nos pasaría por la cabeza ajustar a la producción”.

“La situación general del país obliga a un ordenamiento de las variables económicas y un profundo apoyo a la producción y exportación. Es por ello que un eventual aumento de las retenciones al 15% plantea un golpe inesperado para la agroindustria del país y en particular la santafesina. Es necesario comenzar a dar señales y certidumbre a largo plazo que conviertan a la Argentina en un proveedor mundial de alimentos confiable, lo que redundará en mayor actividad, divisas y empleo”, señaló por su parte Miguel Simioni, presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario.

“Tenemos que ir a una política de reducción arancelaria para el sector y para fomentar la producción. Esperamos que Nación comprenda, así como lo hizo con las economías regionales, que la suba de retenciones en las economías tradicionales -que históricamente fueron castigadas en términos impositivos- genera perjuicio y perdida de competitividad”, explicó el ministro Puccini.

El funcionario agregó: “El objetivo que tenemos para Santa Fe es que sea una provincia que exporte aún más. Hoy tenemos una gran oportunidad en el mundo porque existe una mayor demanda de alimentos. El posible aumento de retenciones va en contra. Nosotros planteamos que para crecer hay que exportar, y para exportar hay que innovar. Que el gobierno esté pensando en subir los aranceles atenta contra la incorporación de tecnología y perjudica las perspectivas de innovación”.

Por otro lado, destacó que los distintos sectores se hayan convocado “rápidamente. Les pedimos la reunión el sábado y pudimos concretarla. Este es el esquema de trabajo que Santa Fe necesita: todos juntos, en una mesa, con datos, defendiendo a la provincia y demostrando que el trabajo coordinado entre lo público y lo privado es posible, tirando todos para el mismo lado”.

En tanto, el secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella, anunció ayer que 20 economías regionales quedarán exceptuadas de la generalización de retenciones, una reducción de la alícuota a 8% para el caso de la vitivinicultura, y un alza para los subproductos de la soja para compensar la caída de ingresos.

Así lo informó el funcionario luego de una reunión que mantuvo en la mañana con representantes de la Mesa de Enlace en la sede de la cartera. Las cadenas que quedan afuera de la suba de retenciones que se implementarán desde el 1° de enero son: arrocero, olivícola, cueros, lácteos, bovinos, frutícola (excluido limón), porotos, hortícola, papa, ajo, garbanzo, arveja, lenteja, azúcar, miel, yerba mate, té, equinos y lana.

Del encuentro participaron también el ministro de Economía, Pablo Olivares; los secretarios de Desarrollo Industrial, Guillermo Beccani; de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mántaras; de Comercio Exterior, Georgina Losada; la directora del Enapro, Graciela Alabarce; integrantes de la mesa ejecutiva de la Bolsa y representantes de Carsfe, FAA, Coninagro, Sociedad Rural, Mesa de Legumbres, Swift, Paladini y Sibilia, entre otros.