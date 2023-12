Plan Bandera: una batería de medidas y acciones para luchar contra el delito

Con un acto que se realizó en el Monumento a la Bandera de la ciudad de Rosario ayer por la tarde, ante la formación de efectivos de fuerzas de seguridad provinciales y nacionales, el gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich pusieron en marcha una serie de acciones y medidas coordinadas para luchar contra el delito.

Se trató del lanzamiento del “Plan Bandera”, que coordinará los esfuerzos de Provincia y Nación, en colaboración con las autoridades de la ciudad, “para mejorar de a poco y de manera sostenida los índices de inseguridad y violencia”, dijo Pullaro. La actividad contó con la participación también del intendente Pablo Javkin, la vicegobernadora Gisela Scaglia y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.

“Nuestro desafío es tener el control absoluto de cada hombre y mujer de las fuerzas provinciales y federales, con quienes vamos a tener un comando operativo conjunto de amplia cobertura en el territorio. Las fuerzas federales van a ser un refuerzo a las tareas de prevención de las fuerzas provinciales”, señaló el Gobernador, que resaltó que además “están las unidades operativas, investigativas y de inteligencia criminal que van a llevar adelante un trabajo coordinado con la Justicia federal y provincial en las diferentes investigaciones”.

Tras señalar que en los últimos años “se abandonó a Rosario”, destacó que “se necesitan muchos móviles operativos, y no los 20 con los que se inició la gestión. En una semana llevamos el número a 80 y vamos a trabajar para superar los 100 antes de fin de año y 200 en el primer trimestre de 2024”, amplió.



TRABAJO ARTICULADO

La ministra Patricia Bullrich destacó la decisión de Nación de dar batalla al crimen organizado y la delincuencia, y aseguró que “vamos a cambiar el artículo 34 del Código Penal para que la legítima defensa del Código Penal no sea la tradicional, sino reforzada para los miembros de las fuerzas de Seguridad, que en muchos casos están detenidos de manera injusta por el solo hecho de haber llevado adelante la tarea que el Estado les encomienda”.

"Juntos venimos a decirles que acá no se hace lo que se quiere, acá sólo se hace lo que la ley y los argentinos de bien precisan, que es seguridad, orden, paz para poder vivir en libertad", dijo ante la tropa en la explanada del emblemático Monumento rosarino.

Para Bullrich, los rosarinos "no se sienten libres, sino bajo el yugo de quienes los extorsionan diariamente. No puede haber un solo milímetro de territorio argentino donde no rija la ley y la Constitución".

Si bien no dio el número de efectivos de fuerzas federales que trabajarán en Rosario y la región, anticipó que llegarán agentes del grupo motorizado “Linces” de Gendarmería Nacional, y que pondrá en marcha un programa de detección de correos privados y encomiendas para interceptar drogas.

También anunció un programa de “reducción de armas”, que desde hace tiempo no se lleva adelante con energía.

Entre otras medidas, anunció el regreso de la inteligencia criminal, abandonada desde hace tiempo en la región. “Vamos a tener un grupo elite de investigadores de las cuatro fuerzas federales” para llevar a cabo pesquisas de “calidad”, indicó Bullrich.

Entre otras medidas, señaló la decisión de poner en marcha un programa de denuncias anónimas del Ministerio de Seguridad de la Nación “para trabajar en conjunto para la destrucción de los búnkeres y lugares de venta”, y políticas de control sobre precursores químicos para evitar la elaboración de drogas. Como parte del Plan Bandera se pondrá en vigor el Programa Intervención Barrial Focalizada (PIBF) para abordar problemáticas relacionadas con el delito y reducir la violencia en ocho barrios de Rosario.

“No queremos que dentro de las cárceles crean que puedan cometer un delito y, mucho menos, amenazar al Gobernador y a su familia", lanzó Bullrich en referencia a Pullaro, que fue amenazado a pocas horas de haber asumido. En esa línea, aseguró que "los que van a estar aislados son los delincuentes".

Mientras que Javkin, jefe comunal rosarino, señaló: “Durante mucho tiempo esto es lo que reclamábamos: trabajo conjunto, acción conjunta, coordinada”. “Señora ministra, señor Gobernador, cuenten con nosotros y no tengan duda de que esta ciudad va a agradecer enormemente esta decisión política concreta y directa para recuperar la paz en las calles de nuestra ciudad”, subrayó Javkin.