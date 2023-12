Un cuarto y se suspendió

El CAI le ganaba la primera final a Libertad 11 a 9, pero hubo fallas en el reloj de 24 segundos en Sunchales. Luego fueron a la cancha de Unión y no estaba en condiciones una de las jirafas.

El partido inicial de la serie final del torneo Oficial de la ARB entre Libertad e Independiente apenas tuvo un cuarto. ¿Qué pasó? En el Hogar de los Tigres no funcionó el reloj de 24 segundos, más específicamente la bocina, y cuando al cabo de los 10 minutos iniciales ganaba el CAI 11 a 9, los árbitros Gonzalo Ponce, Fernando Capolungo y Ariel Aicardi, decidieron no continuar en ese estadio.

De tal manera, se fue al Plan B, es decir el estadio de la Fortaleza del Bicho, para lo cual Libertad tenía una hora de tiempo para acomodar todo en el estadio alternativo. Pero allí se encontraron con que no estaba acondicionada correctamente una de las jirafas.

De tal manera, en un año que en play offs del torneo local hubo muchos partidos suspendidos, Independiente se encamina al triunfo en los escritorios, lo cual deberá ser ratificado hoy por el TP. El miércoles a las 21 está previsto el segundo juego, en el Carlos Colucci.