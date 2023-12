Palermo, sin Platense ni Boca

Martín Palermo puso a Platense al borde de la gloria al llegar a la final de la Copa de la Liga y quedar a un paso de que el Calamar obtenga su primer título en 118 años de historia.

La caída ante Rosario Central en Santiago del Estero por 1-0 lo privó de tal posibilidad, pero el Titán ya había dejado en claro que su sueño era convertirse en DT de Boca, situación que se concretaría si resultaba electo Andrés Ibarra en las elecciones de este domingo.

De hecho, Palermo estuvo en la Bombonera para emitir su sufragio. Pero el amplio triunfo de Juan Román Riquelme en las urnas dejó para otro momento la materialización de su gran anhelo.

No obstante, lo que quedó claro ayer es que no continuará en la conducción del equipo de Vicente López. Tenía contrato hasta fines de diciembre, pero el goleador histórico del Xeneize decidió no renovar el vínculo.

Platense todavía no hizo oficial la salida de Martín, algo que se comunicaría entre hoy y este miércoles.

Tras la caída con Central, el entrenador dejó palabras que dejaron abierta la puerta del adiós al manifestar que "estuvimos a un pasito de quedar en la historia grande de este club, creo igual que estos nombres van a quedar por mucho tiempo en la historia de Platense. Me siento parte de esto, estoy muy agradecido. Cuando me pregunten por este plantel siempre voy a hablar de las personas que me tocó dirigir, no hubo figuras ni egos. Siempre dieron la cara y me defendieron. Fuimos un gran grupo en todos los aspectos".