Messi jugará por primera vez ante Newell's

Lionel Messi enfrentará por primera vez al equipo que lo vio nacer desde lo futbolístico, Newell's Old Boys de Rosario. Será cuando Inter Miami se mida con la Lepra el próximo 15 de febrero en el Estadio DRV PNK, la casa de las Garzas Rosadas.

El cuadro rosarino viajará a Fort Louderdale para enfrentar al equipo que tiene al mejor jugador del mundo, ganador reciente de su octavo Balón de Oro, y que es dirigido por Gerardo Martino, campeón con Newell's en el Torneo Final del 2023, ambos son hinchas e ídolos de dicho elenco.

"La idea del partido surgió en Miami, nos llegó directamente la invitación desde allá, seguramente Messi y Martino tuvieron mucho que ver en todo esto", aseguró Ignacio Astore, presidente de Newell's.

El sitio web del equipo estadounidense informó: "no te pierdas el amistoso de pretemporada contra Newell's Old Boys el 15 de febrero. Los boletos saldrán a la venta el 19 de diciembre a las 10 am".