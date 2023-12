Se sortea la Copa Argentina 2024 con la "Crema" entre los 64 participantes

La Copa Argentina 2024, la duodécima edición del torneo, definirá este martes su cuadro de competencia con el sorteo de los 32avos de final, donde participarán 64 equipos de seis categorías del fútbol argentino. Atlético de Rafaela volverá a decir presente luego de dos ediciones de no jugarla tras no haber alcanzado la respectiva clasificación.

El evento se llevará a cabo desde las 13:00 en el predio Lionel Messi de Ezeiza y será transmitido por TyC Sports. Deports Radio y las redes sociales de la Copa Argentina.

Tras la consagración de Estudiantes de La Plata, la organización fijó para este martes el sorteo de la edición que comenzará el próximo año y pondrá en juego un cupo para la Copa Libertadores.

Los equipos involucrados en el sorteo serán los 28 participantes de la Liga Profesional 2023 (con Colón y Arsenal) más 36 representantes del ascenso.

Por la Primera Nacional estarán los ascendidos Independiente Rivadavia y Deportivo Riestra más Agropecuario Argentino, Almirante Brown, Atlético de Rafaela, Mitre de Santiago del Estero, Chacarita, Defensores de Belgrano, Deportivo Maipú, Estudiantes de Río Cuarto, Gimnasia de Mendoza, Quilmes, San Martín de San Juan, San Martín de Tucumán y Temperley.

Talleres de Remedios de Escalada, San Miguel, Argentino de Quilmes, Los Andes y Comunicaciones, son los clasificados de la Primera B.

Por la Primera C estarán Excursionistas, San Martín de Burzaco, Laferrere y Midland, mientras que El Porvenir y Centro Español representarán a la Primera D.

Y por el torneo Federal habrá diez equipos: Olimpo y Villa Mitre de Bahía Blanca, Ciudad de Bolívar, Argentino de Monte Maíz de Córdoba, Juventud Unida de San Luis, Douglas Haig de Pergamino, Independiente de Chivilcoy, Sportivo Las Parejas de Santa Fe, Gimnasia y Tiro y Central Norte de Salta.