Ezequiel Medrán ya tiene su primer refuerzo para el 2024

Se trata de un defensor que viene de jugar en Liga Profesional para Belgrano de Córdoba. Hizo inferiores en la ‘Crema’, no llegó a debutar en primera y ya tiene todo acordado para su regreso.

Atlético de Rafaela, tras el domingo de descanso, volvió en la jornada de ayer a los trabajos para encarar la segunda y última semana de la primera parte de la pretemporada.

Es período de armado de plantel con contrataciones y salidas, sin embargo la delicada situación financiera que atraviesa el país, hacen aún más difícil que se produzcan grandes movimientos en el mercado. En la ‘Crema’, por el momento, sólo se han confirmado bajas.

En este sentido y mientras dirigentes y cuerpo técnico trabajan en el rearmado del plantel para el 2024, ayer se dio una importante novedad con quién se podría convertir en el primer refuerzo. Se trata de un viejo conocido de la casa.

El apuntado es Francisco Javier Oliver, defensor central de 28 años. El santafesino hizo inferiores en Atlético y en 2016 emigró, tras no ser tenido en cuenta, sin llegar a debutar en Primera.

Actualmente se encuentra en Belgrano de Córdoba, club con el cual tiene contrato hasta el próximo 31 de diciembre. El central, que también se desempeña como lateral por izquierda, llegó al ‘Pirata’ a comienzos de 2022 desde Tigre y formó parte del plantel que logró el campeonato y el ascenso a la Liga Profesional. En este 2023 jugó apenas cuatro partidos ya que en marzo sufrió una rotura de ligamentos en el juego ante Arsenal de Sarandí. Atraviesa su etapa final de recuperación.

Oliver tiene todo acordado de palabra con la dirigencia de la ‘Crema’ y sólo resta la confirmación oficial del club.

Tras su partida de Atlético pasó por Libertad de Sunchales (2016), San Martín de Tucumán (2016-2018), Santamarina (2018-2019), Deportivo Morón (2019-2020), Sarmiento (2020-2021), Tigre (2021) y recientemente el Pirata cordobés (2022-2023). Entre sus máximos galardones tiene cuatro ascensos a la Primera División. Logros que alcanzó con el Santo, el conjunto de Junín, el Matador de Victoria y Belgrano.

Desde el consejo directivo albiceleste son optimistas y en las próximas horas se podrían cerrar dos contrataciones más. Existen negociaciones que ya tuvieron un gran avance y es por ello que si todo sigue su rumbo, antes del fin de semana se podrían estar anunciando las nuevas caras de la ‘Crema’.



¿VALDIVIA A CASEROS?

Que Matías Valdivia no seguirá en Atlético de Rafaela es un hecho. En un primer momento parecía que su destino estaba en Gimnasia de Jujuy pero la negociación no llegó a buen puerto. En las últimas horas comenzó a tomar mayor fuerza el posible arribo del rafaelino a Estudiantes de Buenos Aires, elenco que conduce el exDT de la ‘Crema’, Walter Otta.

La salida de Valdivia (27 años) se dará a préstamo ya que extenderá su vínculo con Atlético por dos años más.