El Vaticano aprueba bendecir a las parejas homosexuales

Ciudad del Vaticano. - El Vaticano autorizó el lunes, en un fallo histórico aprobado por el papa Francisco, que los sacerdotes católicos pueden administrar bendiciones a parejas del mismo sexo, siempre y cuando no formen parte de los rituales o liturgias regulares de la Iglesia.

Un documento de la oficina doctrinal del Vaticano consideró que tales bendiciones no legitimarían situaciones irregulares, sino que serían una señal de que Dios acoge a todos. En ningún caso debe confundirse con el sacramento del matrimonio entre personas del mismo sexo.

Los sacerdotes deben decidir caso por caso y "no deben impedir o prohibir la cercanía de la Iglesia a las personas en cualquier situación en la que puedan buscar la ayuda de Dios a través de una simple bendición".

El pontífice insinuó que se estaba preparando un cambio oficial en octubre, en respuesta a preguntas formuladas por cinco cardenales conservadores al comienzo de un sínodo de obispos en el Vaticano.

El documento de ocho páginas del lunes, cuyo subtítulo es "Sobre el significado pastoral de las bendiciones", explica situaciones concretas. Una sección se titula "Bendiciones de parejas en situaciones irregulares y de parejas del mismo sexo".

La Iglesia enseña que la atracción hacia personas del mismo sexo no es pecado, pero sí lo son los actos homosexuales.

Desde su elección en 2013, Francisco ha tratado de hacer que la Iglesia de 1.300 millones de miembros sea más acogedora para las personas LGBT sin cambiar la doctrina moral sobre la actividad entre personas del mismo sexo.

La declaración fue elaborada por el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, actual prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y es la primera que el antiguo Santo Oficio publica desde hace 23 años. La última fue Dominus Iesus en 2000.

El documento, cuyo título en latín es Fiducia Supplicans (Confianza Suplicante), dice que la forma de la bendición "no debe ser fijada ritualmente por las autoridades eclesiales para no producir confusión con la bendición propia del sacramento del matrimonio".

Puede aplicarse a quienes "no pretenden una legitimación de su propia condición, sino que ruegan que todo lo que es verdadero, bueno y humanamente válido en sus vidas y en sus relaciones sea enriquecido, sanado y elevado por la presencia del Espíritu Santo". "En última instancia, la bendición ofrece a las personas un medio para aumentar su confianza en Dios", dice el documento, que añade que esta situación "debe ser alentada, no obstaculizada".

Según el documento, la bendición no debe estar vinculada a una ceremonia matrimonial civil ni coincidir con ella, ni debe realizarse con ninguna de las "vestimentas, gestos o palabras propios de una boda".

Las bendiciones podrían darse "en otros contextos, como una visita a un santuario, un encuentro con un sacerdote, una oración recitada en grupo o durante una peregrinación".

Fernández comentó, según el diario italiano La Stampa: “No pretendemos legitimar nada sino sólo abrir la vida a Dios, pedir su ayuda para vivir mejor, y también invocar al Espíritu Santo para que se puedan vivir con mayor fidelidad los valores del Evangelio”.

En 2021, la congregación, bajo la dirección del español Luis Ladaria, había estipulado que la Iglesia consideraba "pecado" las uniones del mismo sexo. Esto causó roces con el papa Francisco, que desde 2013, cuando comenzó a liderar la Iglesia de 1.3 millones de fieles, busca que sea más abierta. (Reuters-NA)