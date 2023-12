El 14% de los heridos de arma de fuego en Rosario son jóvenes menores de edad

ROSARIO, 19 (NA). - El 14% de los heridos de arma de fuego en Rosario son menores de edad, según un informe de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe.

Otro dato que se desprende del relevamiento es que de enero a septiembre se registraron 631 heridos de bala en el Gran Rosario, de los cuales 86 fueron menores de 18 años.

La Defensoría detalló que de un total de 631 lesionados en el departamento de Rosario entre enero y septiembre de 2023, 86 son niños y adolescentes.



RÉCORD

HISTÓRICO

El año pasado Rosario terminó con un récord histórico: 24 muertos por cada 100 mil habitantes, lo que cuadriplicó las mediciones de los municipios más calientes del conurbano bonaerense y además sextuplicó la media nacional, y contabilizó entre sus víctimas a 33 chicos.

En mayo pasado, Máximo Luján, de 13 años, y su amiga Maite Gálvez, de 15, fueron asesinados en una balacera a pocas cuadras de donde vivían.

Al mes siguiente, Lux, de 6 años, recibió un balazo en la pierna en un ataque que se produjo en Empalme Graneros, cuando había niños y adultos saliendo de la Escuela José Ortolani.



348 HOMICIDIOS, DE LOS

CUALES 215 EN ROSARIO

Hasta octubre de este año, el número de homicidios total en la provincia fue de 324, y en los 12 meses de 2022 fue de 348, de los cuales 215 se produjeron en el departamento Rosario y 17 fueron menores.

"Muchas de las situaciones de violencia en las infancias y adolescencias no sólo tienen que ver con el deterioro del sistema de protección mismo, sino de toda la política pública en relación a esta población, porque al no haber una política clara para evitar la vulneración de derechos, lo que sucede es el caldo de cultivo para que se produzcan las situaciones de violencia", comentó el subdirector del Área Jurídica y Relatoría de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe, Gustavo Lorenzo.

En diálogo con La Capital, el subdirector indicó: "El dato clave que daría cuenta de la situación es cuántos niños deberían estar en el sistema de protección y no lo están por falta de disponibilidad de plazas o porque no se terminan de tomar esas medidas porque el sistema mismo no da abasto".