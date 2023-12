La ARB y novedades en el conflicto con la CAB

La Asociación Rafaelina de Básquetbol envió en la víspera un comunicado de prensa sobre la situación actual en el controvertido tema de la relación entre la Federación Santafesina y la Confederación Argentina de Básquetbol, que recordemos desde comienzos de 2021 expulsó a la FS, pero que ya desde hace un tiempo tuvo un revés en la Inspección General de Justicia que la obligó a reincorporarla.

En la reunión de Comisión Directiva del sábado de la Federación, hubo algunas novedades. Primero y principal, si bien esto no es una novedad, la Federación ya pertenece a CAB. Primero porque así lo dispuso la justicia en tres oportunidades y segundo, porque la sanción impuesta injustificadamente por CAB en abril por 180 días, caducó.

Al no haber pronunciamientos en público por parte de CAB referentes a la última resolución de IGJ de la Nación, Federación en los próximos días va a llevar adelante algunas acciones: Se llamará a conferencia de prensa y se hará una campaña publicitaria, para dar a conocer la actualidad de la situación.

Se solicitará por nota a CAB el envío de claves a cada club, para que puedan desde inicios de enero registrar la totalidad de sus jugadores en el Sistema de Registración Digital (SIDERI). "A su vez estamos en condiciones de confirmar, que el básquet de Santa Fe vuelve a las categorías impares a partir de 2024, las oficiales serán las que establezca CAB. Como Asociación estamos tan interesados como los clubes y demás actores en que esta situación se normalice, pero por la vía correspondiente. No está contemplado en el estatuto de CAB la adhesión directa de asociaciones, sino sólo a través de sus respectivas federaciones. Ningún club en la práctica se verá impedido de participar en torneos CAB, como tampoco le prohibirán desde CAB la participación en competencias federativas. Ejemplos sobran, por nombrar sólo uno: club Provincial de Rosario", se informó en el comunicado.

Por último, se especificó que "finalmente, mencionamos que la ARB no organiza ni fomenta la participación en reuniones con colaboradores de CAB en la zona. Nuestra posición es la de lograr el reconocimiento de CAB a lo dispuesto por la justicia provincial y nacional, a través de nuestra Federación. Por ello instamos a reflexionar, aunar esfuerzos y a luchar conjuntamente por nuestra Federación de Santa Fe, no dando lugar a quienes pretenden desmembrar la misma".