Brad Pitt cumplió 60 años: un repaso por sus grandes películas y sus amores

Brad Pitt es el galán de Hollywood por excelencia. Admirado por mujeres y hombres en todo el mundo, con sus películas se robó suspiro y enamoró a más de una generación. Hoy cumple 60 años y está impecable, siempre prolijo y sonriente, aunque en la intimidad no esté atravesando el mejor de los momentos.

Un 18 de diciembre de 1963, nacía en Oklahoma William Bradley Pitt, quien luego sería mundialmente conocido como Brad Pitt. Su carrera en el cine comenzó con una pequeña aparición en "Golpe al sueño americano", en 1987. Solo un año después, obtuvo su primer papel protagónico, pero ocurrió algo muy extraño ya que "The Dark Side of the Sun" se rodó en la antigua Yugoslavia y al estallar la guerra se perdió parte de la filmación. Se estrenó nueve años más tarde. Para ese entonces, el actor ya se había hecho un nombre en la industria del cine.

En esa época, el joven galán hizo apariciones en la serie "Los problemas crecen", protagonizada por Kirk Cameron. Su personaje era el de una estrella de rock.

En 1991, se puso en la piel de un atractivo personaje en la película "Thelma & Louise" con Susan Sarandon y Geena Davis. Luego llegaría "Leyendas de Pasión", en 1994, ya convertido en un sex symbol y luciendo una melena rubia, que también luciría en "Entrevista con el Vampiro", donde compartió cartel con Tom Cruise.

En 1997, Brad Pitt protagonizó "Siete años en el Tibet", película que le valió la prohibición de ingreso a China por 20 años.

Luego llegarían películas con altísimos números de taquilla: "¿Conoces a Joe Black?", "Fight Club", "Snatch", "Ocean's Eleven", "Ocean's Twelve", "Sr. y Sra. Smith", "Babel", "Ocean's Thirteen", "El curioso caso de Benjamin Button", "Bastardos sin gloria", "Moneyball", entre otras.

Muchos fueron los éxitos cinematográficos y fue elogiado ya no solo por su belleza, sino también por su calidad actoral, pero los premios llegarían mucho más tarde. En 2013, consiguió su primer Oscar por "12 años de esclavitud" y en 2019 fue elegido como Mejor Actor de Reparto en "Érase una vez en Hollywood".

Ahora se encuentra en el rodaje de una película sobre la Formula 1, con Lewis Hamilton como productor. Su estreno es muy esperado por el público y se estima que llegue a los cines entre 2024 y 2025.



LOS AMORES DEL GALÁN

Brad Pitt se relacionó con muchas actrices. Uno de sus primeros amores fue con Christina Applegate, la actriz que hizo el rol de Paola Argento en el “Casados con hijos” de Estados Unidos.

Durante su época hippie, se mostró con Jitka Pohlodek, mientras que luego vivió una historia con una menor de edad. Brad Pitt tenía 27 años y Juliette Lewis 17 cuando tuvieron un romance.

Entre los años 1994 y 1997, estuvo en pareja con Gwyneth Paltrow, actriz que conoció en el rodaje de "Seven" y con quien llegó a comprometerse, aunque no terminaron pasando por el altar.

Como si este galán lo necesitara, aceptó salir en una cita a ciegas que le preparó su representante. La mujer en cuestión era, nada más y nada menos, que Jennifer Aniston, en pleno furor con su papel de Rachel en la serie "Friends". Comenzaron a salir en 1998 y el actor formó parte de un capítulo del programa. Se casaron dos años después y estuvieron juntos muchos años, hasta que en 2005 Jennifer pidió el divorcio por la infidelidad de su marido con Angelina Jolie, durante el rodaje de Sr. y Sra. Smith. Junto a Angelina Jolie tuvo a sus seis hijos. Los primeros dos, Maddox y Zahara, los había adoptado la actriz y él decidió ponerles su apellido. Luego adoptaron juntos a Pax Thien y más tarde llegarían sus hijos biológicos: Shiloh Nouvel y los mellizos Vivienne y Knox Leon.

Se casaron en 2014, pero dos años más tarde llegaría la separación a raíz de un grave incidente ocurrido en un avión. Hace pocos días, trascendió una durísima carta que uno de sus hijos le había escrito al actor en 2020, que lo acusó de haberlos hecho vivir un infierno. NA