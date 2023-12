Se reeditaron los primeros dos discos de Serú Girán

En el marco de la recuperación del histórico catálogo de Music Hall realizado por el Instituto Nacional de la Música (INAMU), ya están en las disquerías las nuevas reediciones 2023 de Serú Girán y Grasa de las Capitales, los primeros dos discos de la legendaria banda integrada por Charly García, David Lebón, Pedro Aznar y Oscar Moro, con remasterización del sonido desde las cintas originales, restauración de arte de tapa e inclusión de inserts con fotos originales nunca antes vistas.

Las nuevas reediciones en vinilo de Serú Girán y Grasa de las Capitales, fueron realizadas en conjunto por el Instituto Nacional de la Música y Altafonte, y contaron con la producción del INAMU a cargo de su presidente Bernabé "Buco" Cantlon y de Gustavo Gauvry de la Asociación Argentina de Técnicos e Ingenieros de Audio (AATIA).



REEDICIÓN DE LA GRASA Y REMASTERIZACIÓN DEL SONIDO

A partir de las cintas de resguardo obtenidas en la recuperación del catálogo de Music Hall que hizo el INAMU, el equipo formado por Pedro Aznar y Ariel Lavigna pudo realizar la transferencia a audio digital de alta resolución desde donde se restauró el sonido para llevar adelante la remasterización de la Grasa de las Capitales en su 40° aniversario, en el año 2019. El público puede disfrutar nuevamente de esta reedición en vinilo.



RECORDAMOS LA PALABRA DE LOS MÚSICOS

Pedro Aznar: “La remasterización está hecha a partir de cintas que recuperó el INAMU. Estas copias están en muy buena calidad, quedamos muy satisfechos con eso. Lo que hicimos fue transferir esas cintas a un sistema digital en super alta resolución y empezar a trabajar sobre eso. Usamos el vinilo original como referencia, grabado y mezclado por Amilcar Gilabert, primero para empatar el sonido a como sonaba ese vinilo para después tratar de superarlo con herramientas más modernas”. El músico afirmó que esta remasterización buscó respetar la esencia de la música y el audio de aquel momento, “no intentamos ir a un audio moderno torpemente, sino que conservamos el espíritu del audio de los 70s, pero mejorado”.

David Lebón: "Me emociona y me pone feliz que los jóvenes hoy puedan escuchar lo que hacíamos nosotros en nuestra juventud. Esta reedición es una manera de hacer que ese amor y esa música no se pierdan nunca".

Charly García: "Es un disco muy actual. Uno se pregunta cómo podíamos tocar esos complejos arreglos con tanta precisión. La respuesta es que ensayábamos mucho".

Ficha Técnica "Grasa de las Capitales" reedición



Con un trabajo similar a lo hecho para la edición La Grasa de las Capitales, la primera reedición de Serú Girán se lanzó en diciembre de 2021 y fue producto de una una minuciosa labor de producción que incluyó la extraordinaria restauración y remasterización del sonido a cargo de Pedro Aznar y Ariel Lavigna, restauración de arte de tapa e inclusión de nuevas fotos originales. Esta edición fue realizada en conjunto por el Instituto Nacional de la Música y Altafonte y contó con la producción del INAMU junto a Gustavo Gauvry. Esta edición fue lanzada nuevamente en vinilo para que el público pueda disfrutarla.



EL REENCUENTRO DE SERÚ GIRÁN

Como lo recordaba David Lebón, "Este disco es un encuentro entre cuatro amigos. Me emociona y me pone feliz que los jóvenes hoy puedan escuchar lo que hacíamos nosotros en nuestra juventud. Esta reedición es una manera de hacer que ese amor y esa música no se pierdan nunca". Por su parte, Charly García se mostró muy emocionado y expresó haber estado "muy contento como quedó el disco". Según Pedro Aznar, Serú Girán fue un antes y un después, "Una oportunidad única. Forjó en nosotros una hermandad muy importante que nos hizo crecer a los cuatro, nos puso en contacto con pares. Verse espejado en alguien que tiene exactamente el mismo nivel de pasión por la música, es una cosa muy importante, es algo que te da alas para volar más lejos. Eso creo que es lo que significó Serú Girán para cada uno de nosotros”.