Felipe Contepomi es el nuevo entrenador de Los Pumas

La Unión Argentina de Rugby (UAR) informó que Felipe Contepomi será el nuevo head coach de Los Pumas, profundizando el proceso comenzado con Michael Cheika en 2022. Una vez finalizado su contrato, Michael Cheika mantuvo reuniones con la Unión Argentina de Rugby, y luego de las mismas desde la UAR se decidió que Felipe Contepomi continúe con el proyecto iniciado en marzo del 2022.

Contepomi, quien disputó 87 caps con Los Pumas entre 1998 y 2013, asumirá al mando del seleccionado argentino de cara al próximo ciclo mundialista. El ex jugador también fue capitán entre 2008 y 2011 y dejó la actividad en su club, Newman, en 2014.

Luego de su experiencia en Leinster, en donde trabajó junto a Leo Cullen y Stuart Lancaster, regresó al país para ser el entrenador asistente de Cheika de cara al Mundial de Francia 2023. En este ciclo, que concluyó con el cuarto puesto en la cita mundialista, Los Pumas disputaron un total de 24 test-matches, con una cosecha de once victorias y trece derrotas.

Tras haber finalizado su etapa con Los Pumas, Michael Cheika se mostró muy agradecido y optimista con el futuro del equipo nacional. Por su parte, Gabriel Travaglini, Presidente de la UAR, le dedicó unas palabras al entrenador saliente y le dio una cálida bienvenida a Felipe Contepomi: “Personalmente, y en nombre de toda la Unión Argentina de Rugby, quiero agradecerle a Michael Cheika por este camino que transitamos juntos. Su profesionalismo, pasión y entrega por el rugby argentino es algo que recordaremos por siempre. Hoy estamos convencidos que Felipe (Contepomi) es la persona correcta para este nuevo camino rumbo a Australia 2027. Bienvenido Felipe, te deseamos lo mejor y te acompañamos en este gran desafío que es ser el entrenador de Los Pumas".

A su vez, Felipe Contepomi destacó: “Tuve el honor de haber acompañado a Michael Cheika en la consolidación de un proyecto deportivo, que nos desafía y entusiasma como parte de un gran equipo argentino, y por esa razón agradezco la extraordinaria oportunidad que me brinda la UAR para seguir trabajando hacia la deseada meta del Mundial de Australia 2027”.