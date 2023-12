Sensaciones y sentimientos

CORTÁZAR, ESENCIA Y PALABRA



Por Hugo Borgna



Para entrar al ámbito de Julio Florencio Cortázar, hay que hacerlo con prudencia y sin ruido, a menos que se acepte que él nos catalogue a su modo.

“Cuando los famas salen de viaje, sus costumbres son: ir a un hotel y averiguar cautelosamente precios y calidad de las sábanas y el color de las alfombras. Cuando los cronopios salen de viaje, encuentran los hoteles llenos, los trenes ya se han marchado, llueve a gritos y los taxis no quieren llevarlos o le cobran carísimo. Las esperanzas, sedentarias, se dejan viajar por las cosas y los hombres, y son como las estatuas que hay que ir a ver porque ellas no se molestan” (de Historias de Cronopios y de famas)

Fue profesor y traductor para la UNESCO, amó la música, en especial el jazz. Hay una coincidencia (caprichosa, queda claro) entre Cortázar y la literatura grande. A los 49 años (en 1963), revolucionó con “Rayuela”, en el período y edad de madurez como la de Alonso Quijano, cuando decidió ser Don Quijote.

“... en mitad de la noche suspiraba como si tuviera un peso sobre el pecho y se abrazaba a Talita que lo recibía sin hablar, apretándose contra él para que la sintiera profundamente cerca, en la oscuridad se besaban en la nariz, en la boca, sobre los ojos y Traveler acariciaba la mejilla de Talita con una mano que salía de entre las sábanas y volvía a esconderse como si hiciera mucho frío aunque los dos estaban sudando” (de Rayuela)

No viene mal, y siempre ayuda a comprender, decir que nació en Ixelles, Bélgica, hijo de un funcionario argentino, el 26 de agosto de 1914. Habitó París y Buenos Aires y su reposo final se concretó en la ciudad luz. Se apagó como humano en febrero de 1984.

Vamos a atrevernos a definir su estilo y las influencias que se le atribuyen. Se menciona a Jorge Luis Borges, Edgar Allan Poe, Pablo Neruda y Horacio Quiroga. Hay quienes definen su modo de narrar como del surrealismo o, más de tiempos recientes, como del realismo mágico. De uno de sus personajes dice que le incomodaba “llamarse Traveler y haber nacido en Corrientes y Esmeralda”

“Aflojó el apretón y la dejó resbalar hasta el sofá, convulsa y negra pero viva. Oía jadear a los Mañara, le dieron lástima por tantas cosas, por Delia misma, por dejárselas otra vez y viva. Igual que Héctor y Rolo, se iba y se las dejaba. Tuvo mucha lástima de los Mañara que habían estado ahí agazapados y esperando que él -por fin alguno- hiciera callar a Delia que lloraba, hiciera cesar por fin el llanto de Delia” (de Circe)

Cortázar describe las situaciones como al pasar, mediante un armado y conexión de las oraciones que invita a seguir leyendo. Los personajes parecen estar en una especie de lugar flotante, siempre a punto de bajar, en finales donde se muestra, más que el hecho concreto desencadenante, una realidad paralela.

¿En qué consiste su “técnica”? Deja a un costado el relato solo lineal e incluye capítulos “prescindibles”: se puede leer hasta el capítulo 56 y allí culmina la historia propiamente dicha. Incluye una serie de episodios no ordenados correlativamente, que aportan una visión más completa. Dice que el lector que no desee internarse en ellos puede hacerlo sin culpa ni cargo de conciencia (eso de “sin culpa de ni cargo de conciencia” es un atrevimiento de este artículo), además, cuenta con la misma naturalidad, como si tuviera frente a él a cada lector.

¿No notaron, entrando al azar a cualquier parte de su obra, la espontaneidad amiga del buen narrador de cuentos?