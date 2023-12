Fuerte tormenta se registró en la Ciudad de Buenos Aires

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, supervisó las tareas de los equipos en las calles tras el violento temporal que se abatió sobre la Ciudad y remarcó que tienen "cientos de personas trabajando en cada uno de los barrios". "Tenemos cientos de personas trabajando en cada uno de los barrios", agregó el flamante mandatario de la Ciudad.

El Gobierno porteño implementó un operativo de limpieza con equipos para el despeje y acondicionamiento de calles y sumideros, a los que se suman efectivos de Bomberos, Defensa Civil, SAME y Agentes de Tránsito, entre otros.

A su vez, Macri sostuvo: "Estamos tratando de llegar lo más rápido posible a cada lugar donde hay una situación de crisis. Nosotros tenemos un criterio de prioridades en función de riesgo y peligrosidad".

En cuanto a equipos móviles, además de la Policía de la Ciudad, están trabajando 20 de las Direcciones de Emergencias, 18 de Bomberos, 5 de la Dirección de Pluviales, 33 de Gestión Comunal, 10 de la Dirección de Limpieza, 8 de Espacio Público y 15 de Tránsito.

Hubo un total de 400 llamados de emergencia por las ráfagas en el Centro Único de Coordinación y Control, donde se centralizan los operativos. Hasta allí llegó durante el mediodía Macri para reunirse con el Comité de Crisis y se llevan realizadas más de 400 retiraciones en las calles porteñas.

Según el reporte de reclamos cargados, 408 árboles cayeron en la vía pública. El criterio de trabajo ahora es despejar los riesgos de caída, o casos sobre viviendas y en la vía pública para garantizar la circulación.

Macri aclaró que en la Ciudad "hubo 16 heridos, aunque no de gravedad", y añadió: "Tenemos que ordenar la Ciudad lo más rápido posible porque mañana es un día hábil y la gente tiene que circular. Vamos a depender del clima de hoy. Cuánto llueve o cuánto no. El trabajo en la calle se complica mucho cuando vuelven las tormentas".



VUELOS CANCELADOS

Vuelos cancelados y demorados en el Aeropuerto internacional de Ezeiza y el Aeroparque Metropolitano fue el saldo que dejó el temporal de lluvia y viento que se originó en la Ciudad y el Conurbano, al tiempo que en la terminal aérea porteña la situación fue más complicada porque se produjeron importantes destrozos y hasta un avión tambaleó en la pista por las fuertes ráfagas registradas.

Los vuelos afectados fueron los que debían partir o aterrizar entre las 3:00 y las 9:00 de la mañana en las dos terminales.

Hasta el momento no hubo una reprogramación confirmada debido a que no se tiene la certeza de cuándo las condiciones climáticas volverán a ser estables.

Ya por la tarde, Aeropuertos Argentina 2000 comunicó que, tras la fuerte tormenta ocurrida esta madrugada que obligó a la suspensión de los vuelos en Aeroparque, las operaciones en la terminal metropolitana se reiniciaron luego de las tareas de limpieza en la pista para asegurar los despegues y aterrizajes.

Usuarios de distintas redes sociales subieron imágenes y videos de los destrozos ocasionados en el Aeroparque Metropolitano. En una de las filmaciones se observa como el viento mueve uno de los aviones de Aerolíneas Argentina que estaba estacionado sobre la pista.

Otro de los videos captó el momento en que una escalera que es utilizada para el ascenso y descenso de los pasajeros de las aeronaves empieza a rodar por la pista hasta que impacta contra uno de los carritos que transportaba los equipajes.

Asimismo, hubo filmaciones que mostraron el interior de la terminal aérea, donde captaron el momento en que se desprendieron mamposterías de los techos y de las paredes, las puertas de vidrio se abrían y cerraban solas por la fuerza del viento y el sector del checking estaba lleno de basura. (NA)