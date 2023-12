Retenciones: el Gobierno recibe a la Mesa de Enlace

El Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Bioeconomía a cargo de Fernando Vilella, volverá a reunirse este lunes con representantes de la Mesa de Enlace Agropecuaria, anticiparon los presidentes de Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, y de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani.

El objetivo de este nuevo encuentro será repasar algunos puntos tratados en la primera reunión del pasado jueves con Vilella, quien manifestó a los productores la intención de elevar las retenciones hasta un 15% para el conjunto de los complejos exportadores, entre ellos los del agro.

"El lunes nos vamos a volver a reunir, tenemos que coordinarlo este fin de semana, para mostrar que no es un capricho del sector agropecuario que dice 'no' a las retenciones, sino que hay situaciones, actividades, producciones, que no resisten que se les toque un número de eso porque no lo van a poder pagar", subrayó Pino en declaraciones a Radio La Red.

Por su parte, Castagnani, en diálogo con FM Milenium, remarcó: "Seguramente esta semana nos vamos a volver a reunir para ir viendo qué se puede revertir, cambiar, para lograr confianza, que es muy necesaria para andar en conjunto y tratar de poder salir de esta situación".