Ante rectores de universidades, Goity prometió mejorar la calidad educativa

Con el objetivo de articular con universidades santafesinas políticas públicas que se llevarán adelante en los próximos años en materia de educación superior, el ministro de Educación de la Provincia, José Goity, mantuvo esta semana encuentros con los rectores de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Enrique Mammarella, y de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, en tanto que aún no se realizaron encuentros con autoridades de la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf).

“Apuntamos a mejorar la calidad educativa, lograr aprendizajes de calidad y útiles que permitan a los jóvenes iniciar la vida universitaria y consolidar su desarrollo profesional", aseguró Goity al terminar las reuniones para luego subrayar: "Por indicación del gobernador Maximiliano Pullaro, nuestra gestión pondrá énfasis en mejorar los procesos de aprendizajes”. El Ministro también expresó que “se analizaron temas de una agenda común vinculados con infraestructura, equipamiento y la articulación entre el sistema educativo, la universidad y los estudios superiores”.



TRABAJO CONJUNTO

Al término del encuentro en Santa Fe, el rector Mammarella valoró que “lo expresado por el Ministro de Educación acerca de las directivas del Gobernador Pullaro en torno a ‘poner énfasis en mejorar los procesos de aprendizajes’ es fundamental ya que la Universidad es el último escalón del sistema educativo y sin la fortaleza del resto de los niveles, la Universidad no podría funcionar”.

Por su parte, Bartolacci remarcó que “el trabajo conjunto, colaborativo y estratégico entre el sistema educativo jurisdiccional y las universidades es fundamental porque tenemos intereses comunes y potencial para trabajar articuladamente”. Además, el rector de UNR anticipó que están “trabajando en proyectos que contribuyan a la formación docente, a una mejor articulación escuela media, universidad y mundo del trabajo y de esta forma multiplicar propuestas de acceso a la educación en toda la provincia”.



PRESENCIAS EN SANTA FE Y ROSARIO

La primera de las reuniones se desarrolló en la ciudad capital de Santa Fe y contó también con la presencia de la secretaria provincial de Educación, Carolina Piedrabuena; la secretaria de Coordinación y Gestión de Recursos, María Martín; la secretaria de Gestión Territorial, Daiana Gallo Ambrosis; la subsecretaria de Calidad Educativa, Mariana Migliaro; el secretario Académico y de Innovación Educativa de la UNL, Miguel Irigoyen, la decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de UNL, Laura Tarabella y el decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de UNL, Sergio Cosentino.

El segundo encuentro tuvo lugar en Rosario y por parte de la UNR estuvieron también presentes la responsable del Área de Académica y Aprendizaje de la Universidad, Romina Pérez y la secretaria del Área de Extensión y Territorio, Ianara Hummel.



NO REPITENCIA

La reunión con los rectores se concretó apenas días después de que el ministro Goity y el gobernador Pullaro, el mismo lunes posterior a la asunción en su cargos, anunciaran la firma del decreto que puso fin a la no repitencia en la escuela secundaria, cumpliendo así el compromiso adquirido con anterioridad en materia educativa. Con esa decisión se puso fin al avance continuo, que para Pullaro “era un atajo para mostrar que los chicos terminaban la escuela cuando en realidad terminaban sin saber”.