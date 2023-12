La carne y los combustibles, las subas que sacudieron el bolsillo

El 23 de noviembre pasado, el litro de nafta súper de YPF costaba 338 pesos. Tres semanas después el precio asciende a $ 639. ¿Qué pasó? La petrolera controlada por el Estado nacional aplicó una sucesión de ajustes: un aumento del 10 por ciento el 25 de noviembre, posteriormente subió un 25% el 8 de diciembre y otro 38% el 13 de diciembre.

A principios de diciembre, los cortes de carnes de ternera para la parrilla tenían un precio promedio en las carnicerías rafaelinas de $ 3.800. Pero entre los últimos días de la gestión de Alberto Fernández y la primera semana de Javier Milei como presidente se registraron aumentos superiores al 60 por ciento, a tal punto que ahora cuestan $ 6.600.

Así no hay billetera que aguante. Se trata por un lado del combustible, un producto esencial para el transporte. Y por otro de la carne, un alimento básico de la canasta de los argentinos.

"Los aumentos fueron muy grandes. Hablando con colegas y preventistas, queda claro que las carnicerías estamos reduciendo el margen de rentabilidad con la esperanza de poder mantener ventas porque el impacto fue muy grande. O al menos es un intento para que las ventas no se caigan tanto", explicó a este Diario Sergio Barra desde su mostrador en la esquina de Reconquista y General Paz, en barrio Alberdi. "Los golpes fueron muy bruscos en el precio, es imposible trasladar todo al consumidor", agregó.

En las carnicerías de Rafaela y zona se advierten, después de las correcciones de precios, que el kilo de carnes premium puede costar entre 6.900 y 7.500 pesos. "Quizás en esta semana previa a la Navidad no se va a notar tanto la caída de ventas. Tal vez las familias hagan un esfuerzo para la fiesta de Año Nuevo. Pero creo que una vez pasadas las fiestas va a ser duro el cambio, nos vamos a encontrar con una fuerte caída en las ventas, además seguramente habrá nuevos incrementos", sostuvo Barra sin ocultar su preocupación. "No está fácil la cosa", se sinceró.

Así, desde la semana pasada -y no se sabe por cuanto tiempo- los precios de los cortes como el peceto, el lomo y el matambre de ternera (animales de entre 75 y 85 kilos) cuestan $6.600, un valor similar a la costilla, pecho, vacío, palomita, cadera y nalga.

En tanto, el kilo de milanesas que a principios de mes rondaba los $ 3.500 ahora se comercializa a $ 6.300 y las supremas a $ 3.500. Las costeletas, picada o paleta se venden a $ 5.200, la costeleta de aguja a $ 4.200 y el osobuco y el cogote a $ 3.500.

-¿Cuánto estaba el asado a principios de diciembre?

-El asado se vendía a $3.800 el kilo, por lo tanto registró aumentos del orden del 75%, mientras que los cortes más caros como peceto y lomo a $4.000, con una suba del 65%. Por eso digo que el golpe fue muy importante en pocos días.



COMBUSTIBLES

Llenar el tanque con nafta súper puede costar ahora entre 25.000 y $30.000, dependiendo del vehículo y la capacidad de carga. Pero si el automovilista elige los combustibles premiun, tiene una base de $ 30.000 en todas las estaciones de servicio. ¿Misión imposible? "Llename el tanque" será una frase en extinción al menos por unos meses.

Tras los últimos incrementos, aplicados el miércoles de la semana pasada, YPF vende el litro de su nafta súper a $ 639; Infinia a $ 769; Ultra diesel a $ 679 e Infinia Diesel a $ 799.

Por el lado de Shell, a la nafta súper cuesta $661,9; V-Power Nitro+Nafta $791,9; Evolux Diesel $734,9 y V-Power Nitro+Diesel $841,9.

Finalmente, en Axion la nafta súper se comercializa a $ 672; la premiun Quantium a $ 820; el diésel x10 a $ 784 y el diésel Quantium a $ 888,9.