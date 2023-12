El Municipio diseñó un esquema de fumigación y cortes de césped

Las tareas de fumigación se demoraron debido a que cuando asumió el intendente Leonardo Viotti, faltaba tanza para las cortadoras de césped y el 40% de las máquinas para prestar el servicio no funcionaban. Además, los proveedores no quieren venderle al Municipio porque la gestión anterior adeuda pagos desde hace 6 meses.

Con el objetivo de diagramar un cronograma de fumigación y cortes de césped en los distintos barrios, se reunieron el viernes pasado el secretario Privado de Intendencia y Comunicación, Iván Viotti; el secretario de Desarrollo Humano y Salud, Gabriel Cáceres; el subsecretario de Servicios Públicos y Ambiente, Juan Pablo Aversa; el coordinador de Zoonosis, Marcelo Pfaffen y la jefa del Departamento Espacios Verdes, Anabel Albrecht.

El Municipio impulsa la fumigación con la premisa de reducir la superpoblación de mosquitos adultos y prevenir la aparición de casos de dengue. En función del reclamo de la población por la superpoblación de mosquitos en la ciudad, Pfaffen explicó: “Venimos trabajando en cuatro barrios a partir de los casos presuntivos de encefalitis equina. Ahora vamos a ampliar el tema de la fumigación”.

Además, remarcó que en Rafaela por el momento no se registran casos de dengue: “Vamos a comenzar este lunes desde las 4:30, junto a Espacios Verdes con fumigaciones por la mañana para disminuir la cantidad de mosquitos adultos circulando”.

Sobre el servicio de corte de pasto, aclaró que “no estaba en funcionamiento, el objetivo es mantener los pastos cortos en los espacios públicos”. En los últimos días, llamó la atención la falta de mantenimiento de espacios verdes, en especial en la ciclovía sur donde además se observa agua acumulada en distintos sectores.

Por otro lado, Pfaffen volvió a hacer hincapié en la importancia de la responsabilidad ciudadana: “La fumigación no es la solución. Se deben reducir los reservorios de agua en los domicilios en donde se reproduce el mosquito”.

"Es importante destacar que las tareas de fumigación y corte de césped se demoraron debido a que cuando asumió la nueva gestión del intendente Leonardo Viotti, encontraron que faltaban elementos para prestar el servicio, el 40 por ciento de las máquinas no funcionaban y los proveedores no quieren venderle al municipio porque la gestión anterior adeuda pagos desde hace 6 meses", argumentaron desde el Municipio.

Recientemente, Leo Viotti indicó que la gestión de Castellano vendió al menos 500 mil dólares -de un fondo anti cíclico de 2 millones de dólares- para reducir la deuda con los proveedores. Días antes de dejar el cargo, el ex intendente salió a destacar el superávit con el que finalizaba su mandato.



CRONOGRAMA DE FUMIGACIÓN

El Municipio indicó que este lunes se fumigará en barrios Villa Dominga, Mosconi, Italia, Central Córdoba, Barranquitas, Villa del Parque, Mora, Zazpe, San José, Virgen del Rosario y Nuestra Señora del Luján.

El martes las tareas se desarrollarán en el Güemes, 9 de Julio, Martín Fierro, Fasoli, Guillermo Lehmann y Los Arces.

El miércoles la fumigación se realizará en Malvinas Argentinas, 30 de Octubre, Independencia, Alberdi, Amancay, Antártida Argentina, Jardín y Los Nogales.

El jueves se continuará en Pizzurno, San Martín, La Cañada, Juan de Garay, 2 de Abril, Villa Podio, Fátima e Ilolay.

El viernes el equipo de fumigación estará en Villa Los Álamos, Sarmiento, Villa Aero Club, Villa Rosas, Brigadier López, Belgrano, El Bosque, 17 de Octubre y en el barrio Nº 42.