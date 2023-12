El legado de Lionel Messi

Por Néstor Clivati*



Ya sabemos un año después, que lo sucedido esa noche en Doha no fue en vano y que una conquista semejante, puede convertirse en un modelo de inspiración y esmero.

Sabemos también, que los sueños si se arrullan desde el buen deseo, suelen presentarse cumplidos un día de diciembre a una semana de la noche buena o que las frustraciones, no los cancelan cuando con obstinación y nobleza se los persigue.

Tantas cosas ahora sabemos que podemos alcanzar, si el espejo nos devuelve una imagen alineada en valores y que, en todo caso, aun sin que la pelota entre en ese finiquito del destino, los recursos que se invirtieron en semejante desafío, igualmente nos consagra.

Claro que en la competencia lo importante es ganar y que, en los caprichos de su espíritu lúdico, está el secreto del porqué, algunos quedan del lado del bronce y otros del ostracismo o la indiferencia, por eso dejando al necio a un costado por rato, digo que, si Montiel la tiraba afuera agobiado por la presión y su escasa experiencia y nos derrumbábamos definitivamente, el que firma este editorial, no se hubiera referido hoy a tan amarga efeméride.

Somos un producto del mercado y allí solo hay lugar para la Bisht de Leo y su Copa….

En consecuencia y luego que el tiempo hiciera lo suyo, en estas nuevas vísperas de la Navidad, sospecho que no hay mejor regalo que juntarnos para revivir las emociones más profundas que este equipo albiceleste generó en todo el país, como nunca antes de manera espontánea se había registrado. No deberíamos sorprendernos que sea a través de fútbol, nuestra epifanía criolla, pero la magnitud de las repercusiones a partir de ese domingo 18 de diciembre de 2022, fue de una potencia tal, que superó las estimaciones y la capacidad descriptiva.

El campeonato ganado por la Selección Mayor, se enmarca en un acontecimiento de época, llámese tal a los eventos que sacuden a una sociedad y se convierten en referencia o bisagra para todos los tiempos y entiendo que todos tenemos la certeza, que aun no cambiándonos la vida a ninguno de nosotros tal logro deportivo, lo sucedido hace un año en ese remoto Medio Oriente, reivindico el mérito de una preparación y también, el sano espíritu de competencia que algunas vez lesionamos en argentina o subestimamos como móvil para alcanzar las metas.

Ahora también sabemos que la improvisación y la presunción generalmente nos dejan en las puertas del fracaso.

Esta gesta que todos estamos recordando con énfasis en este lunes de diciembre, tiene nombres propios y eso no derrumba a certeza que el colectivo está por encima de intento personal, en todo caso lo ratifica ya que por ejemplo el brillo de la tarea de Leo Messi fue la resultante de un trabajo solidario y de contención del resto de un equipo que lo empoderó a partir de gestos de llanezas, casi impropios de los círculos de elite desde los que se compite en los torneos de alto rango en el planeta.

Messi entró en la historia del fútbol mucho antes, pero ese título en Lusail, luego de un año lo volvió a consagrar de forma inédita en todos los estamentos que puntúan los méritos de un deportista para sobresalir del resto, los premios y los mimos todavía no han terminado de abrazarlo, algo infrecuente en los últimos capítulos de su carrera deportiva.

Messi, el hombre sin ocaso, no deja de difundir en su intrepidez, la vigencia de los genios.

Cuando hurgo en mi anotador algunas de las apostillas de esos casi 40 días en la capital qatarí, me reencuentro con una secuencia de frases que moderaban ese estado de ánimo, influido por el impacto de integrarnos a una cultura en las antípodas de las nuestra como así también el rumbo, que, desde lo deportivo, construía el equipo de Lionel Scaloni.

Hay un asterisco que sobresale y por eso me detengo en esa especie de bitácora que dice “estoy viajando para cubrir el partido ante Méjico, vamos con otros colegas en bus de prensa hacia el estadio Lusail, el silencio es un editorial en sí mismo”.

Nunca olvidaremos la incertidumbre que lo gobernó todo en esa ocasión, no era para menos, la derrota en el debut ante los árabes, nos puso rápidamente match point en contra y no estábamos preparados para analizar una presunta eliminación en el segundo partido de la fase grupo.

Después, todo lo demás es archiconocido, la estrella del desierto iluminó a estos pastores que hoy, un año más tarde nos vuelven a arrancar lágrimas y sonrisas, en la evocación de cada uno de esos momentos, que, por su poderoso impacto emocional, se han quedado a vivir para siempre en los rincones más confortables del alma.

Ganar así, vale la pena y la tentación de querer volver siempre a Qatar, es y será una manera de abrevar, en las mejores fuentes…



* Periodista Acreditado por Diario LA OPINIÓN para la cobertura del Mundial Qatar 2022.