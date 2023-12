Arranca la serie final en el Hogar de los Tigres

Llegó la hora para el arranque de la serie final del torneo Oficial de Primera División de la Asociación Rafaelina de Básquetbol. Desde las 21, este lunes en el Hogar de los Tigres de Sunchales el local Libertad recibirá a Independiente en el primer capítulo del enfrentamiento al mejor de tres cotejos. Los árbitros serán Gonzalo Ponce, Fernando Capolungo y Ariel Aicardi.

Libertad asoma como el principal favorito por su desempeño en la fase regular y la solidez en los play offs, más allá que ante Ben Hur jugó uno solo de los dos partidos, ya que la revancha no necesitó disputarla porque la BH no pudo garantizar la seguridad, lo cual le dio por perdido el juego y serie. Independiente, por su parte, sufrió un poco ante Unión en cuartos de final donde pasó 2 a 1, pero luego en semifinales estuvo sólido ante Atlético ganando 2 a 0.

El segundo partido está previsto para el miércoles 20 de diciembre, también a las 21, en el estadio Carlos Colucci de calle Chacabuco. En esa oportunidad los árbitros serán Marcos Macagno, Brian Padilla y Guillermo Theler.

En caso de darse un tercer partido, aún no tiene día y horario de realización.