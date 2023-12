Giorgi: "sigo pensando que el candidato a pasar es Ben Hur"

Gustavo Giorgi se mostró satisfecho por la producción de Libertad al cabo de los primeros 90 minutos de la serie frente a Ben Hur. Luego del encuentro expresó que "hicieron un esfuerzo grande los chicos, nos faltó Flavio Diaz porque tuvo que trabajar de noche, y debió jugar Rafael que estaba con una molestia. Hicimos un partido bastante inteligente ante un rival que tiene jugadores de mucha jerarquía, con fútbol por todos lados, pero a medida que fueron pasando los minutos fuimos cerrando los circuitos, sobre todo cortando la línea de pase en la mitad de la cancha. Lástima que nos hicieron el gol desde la banda, que era algo que queríamos evitar".

Luego, dentro del análisis, acotó que "en el segundo tiempo nos adelantamos, empezamos a manejar un poco mas la pelota con la entrada de Enzo Fernández y Kevin Muñoz. Me queda la duda del gol que nos anularon, para mi estaba habilitado".

En un contexto más integral de su plantel, puntualizó que "son todos chicos que viven de su trabajo, pero hemos sido competitivos todo el año y mas allá de lo que pase en Sunchales es muy valorable, con una base de casi todos chicos del club, salvo José Ibarra que nos vino a dar una mano grande, y Facu Manassero que se sumó, más Bianciotti que está en la pensión del Club".

Conocedor del rival, y sobre la jugada del gol de Costamagna, mencionó que "lo pensamos asi el partido, regalar un poco la tenencia de la pelota, sabemos que Ben Hur sufre un poco en las transiciones cuando pierde la pelota, y confiar en la jerarquía de Marcos Quiroga. La idea fue tomarlo a Tuni (López), presionarlos a los internos, y en la recuperación buscarlo a Marcos que sabíamos que alguna posibilidad íbamos a tener".

Finalmente, apuntó que "creo que el empate estuvo bien, aunque quizás en el segundo tiempo me parece que tuvimos las chances mas claras, y sigo pensando que el candidato a pasar de fase es Ben Hur, pero intentaremos en nuestra cancha volver a hacer un partido inteligente desplegando un poco mas del juego que sabemos hacer. Lo de hoy no quiere decir nada, porque puede ir a Ben Hur a Sunchales y llevarse un buen resultado".