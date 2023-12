Barraza: "estuvimos imprecisos"

Luego del empate 1 a 1 entre Ben Hur y Libertad por los octavos de final del Regional Amateur, Gustavo Barraza se mostró sereno aunque consciente de que su equipo no ofreció la mejor versión.

En el campo de juego del Néstor Zenklusen manifestó que "sabíamos que el partido iba a darse de esta manera, los dos equipos nos conocemos mucho y la revancha seguramente va a ser igual. El que menos errores cometa se va a quedar con la serie".

Dentro de los aspectos que valoró de estos primeros 90 minutos, fue que "por suerte lo pudimos empatar, porque Libertad es un equipo que defiende bien y se cierra bien, con cuatro defensores y Manassero que se mete delante de la defensa. Nosotros en el segundo tiempo no jugamos como uno pensaba, se empató y ahora queda otro partido".

Consultado sobre que más o menos quienes analizamos los participantes de este torneo, podíamos intuir que Libertad tenía para convertir como principal opción una salida rápida de contragolpe, y si eso le había generado cierto fastidio. "Si, aparte todo lo que trabajamos, nos conocemos mucho y tienen tres o cuatro jugadores dinámicos, de mitad de cancha para adelante, y Quiroga que no voy a descubrir como maneja la pelota. Nos manejaron bien el contragolpe, no lo cortamos antes y terminó con gol. Son cosas que pasan".

Asimismo, coincidió en que "Estuvimos imprecisos que no nos estaba pasando, pero se dio así", y sobre la inclusión de delanteros en el segundo tiempo que esta vez no redituaron en un mejor desempeño, expresó que "a veces se plantea porque jugamos con un delantero o uno y medio, porque era la duda si jugaba Larrasabal de entrada o no, esperamos y me decidí por ese esquema. En el segundo tiempo, mas allá del empate nosotros necesitábamos mas, buscamos pero no se dio. Fue un partido muy parejo".

Finalmente, le consultamos por Joaquín Molina. Sobre si podrá estar disponible para el miércoles (a las 21, el horario del encuentro), mencionó que "lo vamos a esperar a ver si llega. Hay una pequeña esperanza, pero lo vamos a analizar, porque son partidos donde se juega al 120 por ciento. Y ojalá que no pero puede ser el ultimo partido. Lo vamos a esperar hasta último momento ya que es un jugador de jerarquía que puede definir un partido en cualquier momento. Si está quizás no vaya de titular, pero si para ir al banco".