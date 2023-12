Los ratings del cable y los cambios que se vienen para los canales de noticias

Por Ariel Wolman. - Si bien hasta ahora falta conocer los promedios de diciembre en la televisión por cable, sí se puede analizar lo que sucedió en noviembre, un mes que tuvo mucho en materia de noticias políticas y económicas como el último debate presidencial entre Javier Milei y Sergio Massa, el esperado balotaje, las repercusiones por el triunfo de La Libertad Avanza, las supuestas medidas que tomará el nuevo gobierno, la marcha del dólar, los mercados.

También hubo mucho contenido deportivo, como la final de la Copa Libertadores entre Boca y Fluminense, los partidos de la Selección por las Eliminatorias, el comienzo de la definición de la Copa de la Liga, la lucha por el descenso y el Mundial Sub 17, entre otros. Curiosamente, y a pesar de todo el interés que podrían generar estos temas, la audiencia no subió respecto a los meses anteriores.

Entre lo más destacado es la consolidación de TN que estuvo en la cima durante todo el año. LN+ logró quitarle el segundo puesto a C5N, que de todas maneras se mantuvo entre los tres primeros. Los demás canales de noticias estuvieron entre los primeros 10, aunque un poco más alejados, como es el caso de A24, Crónica HD y Canal 26.

Entre los canales de deportes, TyC Sports obtuvo el cuarto lugar gracias a los partidos de la Selección ante Uruguay y Brasil por la Libertadores, el Mundial Sub 17, los partidos de la semifinal de la Copa Argentina y la definición del torneo de Primera Nacional.

Por su parte Space y Universal son los dos canales de películas y series que lograron ubicarse en el top ten. Habrá que ver si los aumentos en los costos de los streamings, como Netflix, Prime, Star+, entre otros, y la posible baja de clientes hará crecer el consumo de estos canales de la televisión por cable.



CAMBIOS EN EL HORIZONTE

Sin lugar a dudas el próximo año promete ser testigo de una revolución en los canales de noticias, con movimientos estratégicos que sacudirán las pantallas.

La noticia más fuerte fue la partida de Jonatan Viale de LN+, que con su programa "+Realidad" lograba ser cada noche el programa más visto de los canales de noticias, superando incluso a algunos de aire. Su pase a TN, el canal líder, genera muchas expectativas para ver cómo se reacomoda el rating del prime time.

También está por definirse la mudanza de Antonio Laje, que condujo durante años las mañanas de América en dúplex con A24, a LN+, para intentar pelearle el primer puesto en su franja al ciclo de Sergio Lapegüe y Roxana Vázquez, que son líderes desde hace tiempo. Por su parte C5N también intentará meterse en la pelea matutina con la llegada de Gustavo López. El reconocido periodista de ESPN y La Red tuvo una experiencia en las mañanas de Telefe, con el ciclo "Baires Directo" entre 2011 y 2015.

Estos cambios no son meramente reorganizaciones de personal o búsqueda de rating; sino que representan en algunos casos una respuesta a la cambiante realidad política del país. Las nuevas políticas, prioridades y enfoques influyen directamente en la cobertura de las noticias y es por esto que estos canales se ven obligados a adaptarse, reevaluar y reestructurarse para reflejar, con su mirada, la realidad actual.

Además, el nuevo Gobierno anunció la suspensión por un año de la pauta oficial, aunque habrá que ver si se extiende también a los gobiernos, los municipios y las empresas del Estado. Esto significa que los medios deberán financiarse con publicidad privada, suscripciones y/o aportes privados.

Los canales buscan mantener su relevancia y asegurarse de que sus audiencias confíen en ellos como fuentes confiables de información en tiempos de cambio.

Respecto a los demás canales, habrá que ver qué sucede con las tarifas de las plataformas que hoy son parte del consumo cotidiano del público. Seguramente muchos se darán de baja o elegirán solo una. Esto podría, como dije anteriormente, beneficiar al cable ya que si bien también es un gasto, muchos aún hacen el esfuerzo por las noticias y las transmisiones deportivas. NA