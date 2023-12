Momento de emoción y encuentros

Esta semana se vivirá un clima especial antes de Navidad. Las familias comienzan a organizar dónde pasar estas fiestas y quién se viste de papá Noel para sorprender a los más chicos. También se decide qué comer, siendo el asado una de las comidas preferidas por todos los argentinos. No se puede dejar afuera al vitel toné, a la lengua a la vinagreta, al arrollado y a algunas otras opciones de la gastronomía tradicional. De este modo, abuelos, tíos, hermanos y primos se reúnen para disfrutar de la Nochebuena, un encuentro entre los seres queridos.

Las luces navideñas ya se pueden ver por todos lados en la ciudad, incluso fuera de las casas. Hay quienes decoran con guirnaldas, medias navideñas e imágenes de Papá Noel. Otros se volvieron más ingeniosos con el paso del tiempo y usan la imagen del Grinch, ese personaje verde 'antinavidad'.

Demás está decir que tanto Navidad como la llegada del nuevo año, alientan a los momentos de encuentro y disfrute con los más cercanos, por qué no también de introspección y reflexión. Las familias y los amigos se darán cita el próximo 24 de diciembre, esperando la tan ansiada Navidad. Últimamente, los fuegos artificiales ya no se utilizan por el peligro que significan, así que es el reloj el que suele anunciar las 00:00, hora justa en la que todos se sirven la sidra en las copas para brindar.

De postre y de sobremesa llega el turrón, la garrapiñada, los maníes con chocolate, el pan dulce y el budín, y para quienes les gusta lo frutal, la ensalada de frutas.



PELÍCULAS NAVIDEÑAS

Para quienes deseen empaparse del espíritu navideño, en la televisión y también en las plataformas se pueden ver películas como las siguientes:

Mi pobre angelito: Estrenada en 1990, el largometraje es un hito en el género de comedia familiares dirigido por Chris Columbus y escrito por John Hughes. La mezcla de humor, corazón y astucia de un niño que accidentalmente es dejado solo en casa durante las vacaciones de fin de año y sus ocurrencias para protegerse de unos ladrones con ingeniosas trampas, es en definitiva cálida y magistral.

Realmente amor: Estrenada en 2003, la obra británica dirigida por Richard Curtis, entrelaza múltiples historias de amor ambientadas en Londres durante la temporada navideña. Con un elenco estelar que incluye a Hugh Grant, Keira Knightley, Liam Neeson, y Emma Thompson, el título explora diferentes formas y etapas del afecto: desde el romance no correspondido hasta los lazos familiares, desenvolviendo cada una con una mezcla de humor, ternura y realismo.

El Grinch: Un gruñón con un lado malvado se propone arruinar la Navidad en la alegre Villa Quién. Pero una niña con un gran corazón podría hacerle cambiar de opinión.