La Navidad se celebra en Pura Letra

La librería Pura Letra se vistió de Navidad y el espacio se volvió todavía más acogedor. En estas fechas, donde también se acerca el cierre de año, es ideal encontrarse a uno mismo en las páginas de los libros. En este sentido, la librería aprovecha para llevar adelante actividades especiales, como la más reciente, un sábado de marionetas e historias navideñas. Los más chicos se sentaron en el suelo para escuchar con atención a quienes narraban, ¡hasta en inglés!

En diálogo con LA OPINIÓN, Marisol Scandell, la dueña de la librería, nos invita a sumergirnos en distintas lecturas.

Para empezar, recomienda 'El lobo que tenía la cabeza en la luna', "un libro tapa dura que viene con el lobo en versión muñeco".

También 'Una princesa en motocicleta', "porque las princesas son distintas ahora y porque los libros de cuentos están hechos para las chicas audaces", agrega Marisol.

"'La joya interior' es de la misma autora de 'El monstruo de colores' y es maravilloso. Es un libro que no tiene edad y que lo que nos cuenta es cómo tenemos que buscar lo que nos hace diferentes y no dejar que nadie nos apague nuestra propia personalidad".

"'Nos tratamos bien' es un libro genial. Son libros españoles que hablan de la empatía, del no bullying, de mirar al otro más allá de todo".

"'Destroza este diario' es un libro adolescente que está llevando todo el mundo y lo buscan para generar creatividad en los chicos".

"'El monstruo de colores' es un libro de emociones y obvio, para los más grandes, 'Betular', que llegó el número dos, un libro del pastelero, libro de cocina divino".

En cuanto a las novelas, Marisol eligió 'El psicoanalista en la mira', "libro de suspenso, de ciencia ficción, para los que les encanta tirarse en la playa a leer libros de suspenso, no se lo pueden perder".

"'Zensorial' es maravilloso, habla de buscar un poco la espiritualidad y la parte humana en todas las relaciones comerciales. Es un libro empresarial, pero está buenísimo.

Por último, mencionó el lanzamiento de Florencia Bonelli, 'La casa Neville'. Y los horóscopos 2024, el horóscopo chino y el horóscopo común.



Estos y más libros se pueden adquirir en la librería física, ubicada en Bv. Yrigoyen 404, de lunes a viernes de 08:00 a 12:00 y de 16:00 a 20:00. Los sábados, de 09:00 a 13:00. Además, se pueden adquirir en la librería online, www.puraletra.com.ar.

Horarios especiales de navidad: semana del 18 al 22 de diciembre, abierto hasta las 21:00.