Ya se siente el espíritu navideño en el corazón de la ciudad

El centro de la ciudad de Rafaela se volvió un lugar de reunión y encuentro. Las familias aprovechan, sobre todo los fines de semana, para salir a dar una vuelta y, por qué no, sentarse a tomar unos mates en los canteros de bulevar Santa Fe. Sorprende ver cómo la comunidad elige este lugar para disfrutar de su tiempo libre; los mates, las tortas y las medialunas no faltan, así como tampoco la diversión de los más chicos, garantizada por Paseo del Centro.

En el marco de la campaña Navidad Mágica, se inauguró una “Casita de jengibre” en bulevar Santa Fe para quienes deseen conocer esta linda atracción. Una gran cantidad de gente se acercó ya a tomarse fotos para guardar de recuerdo. La elección de este decorado es un viaje directo hacia la Navidad, hacia el Polo Norte. Ubicada en el cuarto cantero de bulevar Santa Fe, al este de la esquina que conforman las calles Güemes-San Lorenzo, la casita de jengibre se encuentra a la espera de que los niños y sus familias vayan a visitarla.

Una de las inquietudes que se escuchó de boca de un niño es por qué se llama 'casita de jengibre'. Parece ser que las primeras casas de jengibre fueron inspiradas por el famoso cuento de hadas «Hansel y Gretel», en el que los dos niños abandonados en el bosque encontraron una casa comestible hecha de pan con adornos de azúcar.

La atracción se encuentra rodeada por cercas blancas y está decorada con los típicos bastones de caramelo navideños rojos y blancos. También se puede observar en un exterior que cuenta con un buzón para mandar las cartas a Papá Noel, un muérdago en su entrada, la recreación de una chimenea en su costado derecho y guirnaldas con los típicos adornos navideños. Aunque no está permitido el ingreso de los niños en su interior, se puede observar desde las ventanas que adentro hay un árbol de navidad y unos cuantos regalos.

A esta atracción solo le faltaba el Papá Noel, y en la jornada del sábado por la tarde, gracias a la organización de Paseo del Centro, los chicos pudieron verlo para pedirle sus deseos más anhelados. Papá Noel estuvo sentado frente a la casita, recibiendo la visita de varios niños que se sentaron junto a él para sacarse una foto. De fondo, sonaban los clásicos villancicos. La fila se extendió hasta el local de Musimundo, con más de cincuenta personas que esperaban su turno. Madres, padres y familias acompañaron este momento que seguro quedará en el recuerdo de los más chicos.

A tan solo unos pasos, también se instaló una “hamaca navideña” para que puedan jugar, la cual llama la atención con su decoración temática de tiras blancas y marrones. Está ubicada detrás del arbolito de navidad, el cual encendió sus luces el día de la Inmaculada Concepción de María (primer cantero del bulevar, en la esquina de 9 de Julio y Lavalle).

Este es uno de los principales atractivos, principalmente por su gran tamaño y por la cantidad de luces que tiene alrededor. La comunidad se acerca, en su mayoría por la noche, para sacarse fotos. Hace tan solo unos días, se vio a unos recién casados bailando, esperando las capturas del fotógrafo de ese momento único. El vestido blanco iluminado por el arbolito, sin dudas, fue inolvidable.



COMPRAS NAVIDEÑAS

Una de las preguntas que más se hacen en estas fechas es ¿qué regalar? Los chicos hacen la lista de Papá Noel y piden variedad de juguetes.

Los comercios aprovechan también y se llenan de beneficios bancarios para sus clientes. Además, adornan sus vidrieras con decorados navideños.

"Siempre hay familias muy organizadas que se anticipan con la compra de los regalos para el Arbolito entre dos y tres semanas antes de la Noche Buena. Son aquellos que tienen muy decidido qué quieren obsequiar y aprovechan cuando cobran el sueldo. Además, por experiencia propia saben que si dejan todo para la última semana es posible que no encuentren lo que quieren, se frustran y se tienen que conforman con lo que hay o lo que queda. Pero definitivamente la gran mayoría sale a hacer las compras en la semana previa de la Navidad", afirmó a este Diario el dueño de una tienda de bulevar Santa Fe. Era sábado a la tarde pasadas las 18 horas con una temperatura de 37 grados y una sensación térmica que estaba por encima de esa marca. "Nosotros abrimos este sábado, pero la gente viene tarde por el calor, se está trabajando bien, pero podría ser mejor. Ni me quiero imaginar lo que puede ser el sábado que viene, el previo a la Navidad", agregó.

De todos modos, el comerciante puntualizó que "el clima está raro, la gente está atenta a los precios del supermercado, a cuánto subió la carne y la comida en general, no tanto a lo que aumentaron las zapatillas o la ropa". En tal sentido, sostuvo que "en general las familias están esperando a cobrar el medio aguinaldo de diciembre, muchas empresas lo van a pagar esta semana por lo que se dinamizarán las ventas navideñas, solo espero que haya movimiento desde el lunes y no vengan todos entre el jueves y el sábado porque es más difícil atender y satisfacer a todos".

-¿Van a abrir sus puertas el domingo 24?

-La mayoría de los comercios como tiendas, redes de electrodomésticos, zapaterías, perfumerías y otros locales están diciendo que abrirán medio día, desde las 9 en adelante, hasta las 13 horas o hasta que haya gente. A la tarde casi nadie va a atender, salvo muy pocos. La consigna es aprovechar al máximo porque venimos de meses de caída de ventas y dada la situación actual del país con el ajuste, enero y febrero no presentan expectativas favorables.

EL CLIMA PARA NAVIDAD

Aunque todavía no hay precisiones meteorológicas sobre el clima para esta Navidad, muchos esperan saberlo pronto para ver si arman la mesa adentro o afuera, al aire libre. Lo que sí se sabe es que diciembre fue un mes con gran cantidad de precipitaciones, por lo cual no sorprendería algún que otro chaparrón en esta fecha especial.