Ambort se sumó a la gestión de Leo Viotti

El equipo liderado por el intendente Leonardo Viotti sumó esta semana al Gobierno municipal de Rafaela al ex presidente de la Comuna de la vecina localidad de Susana, Alejandro Ambort, quien se desempeñará como coordinador de Políticas Metropolitanas tal como había publicado este Diario hace ya diez días.

Ya en funciones, Ambort, de 39 años, mencionó que “la coordinación de Políticas Metropolitanas es un espacio que tendrá como prioridad darle, desde la Intendencia, funcionamiento y actividad a un área creada hace varios años y que tiene mucho por construir”.

El miércoles pasado, Ambort acompañó a la secretaria de Hacienda y Finanzas de la Municipalidad, Silvina Bravino, a la reunión de la Mesa Territorial del SEOM en la que se discutió la actualización salarial para el personal de los 48 municipios y comunas que se encuentran en la jurisdicción del sindicato con sede en Rafaela.

El coordinador señaló que “la vinculación de Rafaela con las localidades aledañas y cercanas debe afianzarse y brindarles posibilidades conjuntas a los vecinos. La ciudad de Rafaela es muy importante para toda la región por sus posibilidades de formación terciaria y universitaria, por su oferta laboral tanto comercial, empresarial e industrial, entre otras, al mismo tiempo que muchos vecinos de la ciudad, también desde hace unos años, eligen vincularse más seguido con las localidades cercanas, incluso, vivir en ellas y sostener sus compromisos laborales y hasta sociales con esta ciudad”.

“Por estas y tantas otras razones es importante pensar, tanto a Rafaela como a las comunidades aledañas, en un conjunto de posibilidades y oportunidades que puedan facilitarles y brindarles beneficios a los vecinos. El trabajo en la gestión comunal cercana a Rafaela durante estos años serán sin dudas una base importante de cara a las primeras ejecuciones y pasos que podamos dar para restablecer el funcionamiento del Área Metropolitana”, afirmó Ambort, quien este año fue precandidato a senador departamental en las elecciones primarias de julio, en el marco de Unidos para Cambiar Santa Fe.

El funcionario destacó que “Rafaela me ha dado la posibilidad de estudiar, formarme, elegir una profesión y ejercerla con la gente. Es por eso que entiendo, valoro y resaltó la importancia que tiene la ciudad para sus habitantes y también para quienes habitan en la región. Esas posibilidades que mencioné deben ser más accesibles para todos.”

Asimismo, describió su carrera diciendo: “Soy comunicador social y desde hace poco más de una década decidí descubrir la política, poniéndome a disposición de la gente de mi pueblo -Susana-. Allí, desde el 2015, tuve la gran responsabilidad de estar al frente de la gestión comunal, la cual se extendió durante 8 años”.

“Allí descubrí, entiendo, la parte más linda de la política que es la de ponerse a disposición de la gente cada día. Por esa misma razón decidí cerrar esa etapa ya que sostengo que las responsabilidades deben renovarse y no perpetuarse para que las comunidades puedan avanzar”, dijo Ambort, a la vez que agregó que “ese descubrimiento que logré hacer de la política es el que me dio la posibilidad de seguir estando a disposición en otro lugar, en otro contexto, en una nueva etapa y desafío y lo agradezco”.

“Hoy, puedo llevar adelante mis dos pasiones y en ambas estar a disposición de la gente, tanto desde la comunicación como desde la función pública, con convicción, con mucho compromiso y, seguramente, con aciertos y errores, pero poniendo mis principios y mis valores sobre la mesa”, finalizó Ambort.