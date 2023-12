“No hay plata”: expertos elogian la frase de Milei

Por Diego Dillenberger



“No hay plata” es el eslogan del momento: una genialidad salida de la comunicación de Javier Milei y su equipo liderado por el joven “gurú” Santiago Caputo. Ya están vendiendo remeras con el lema que está marcando a fuego la flamante gestión del economista. De esas usinas, salieron también otros hallazgos que hicieron popular al presidente despeinado como el “Plan Motosierra” o “la casta”. También salieron otros motes, como la descalificación de “ensobrados” para periodistas que lo criticaban durante la campaña.



FRASES POLÍTICAS QUE

MARCARON ÉPOCAS

Como otras frases que dejó la política en estos 40 años de democracia, las de Milei se volvieron populares rápidamente. Muchas veces que se repitieron estos fenómenos de humor popular de este tipo se trató de aciertos, y otras, de errores de los propios políticos: “Estamos mal, pero vamos bien”, fue un hallazgo de Carlos Menem para generar aliento mientras él también trataba de dar con la política económica acertada, hasta que llegó a la convertibilidad del ministro Domingo Cavallo, luego de dos años de prueba y error. El léxico popular de esa época lo asumió como moda y chiste a la vez.

“A vos no te va tan mal, gordito”, fue una frase accidental con la que el expresidente Raúl Alfonsín trató de salir del paso cuando fue confrontado por una protesta sindical en Neuquén en la que un militante con bastante sobrepeso le gritaba que tenían hambre. Ya por entonces el Plan Austral estaba dejando de hacer su magia. El humor popular usa esa frase para la chacota aún hoy, 36 años después.

“¡No se inunda más!”, un “grito de guerra” de Mauricio Macri a modo de autoelogio por las obras subterráneas en la ciudad para evitar los tradicionales desbordes del arroyo Maldonado, sigue siendo recordada con humor cada vez que llueve.



“NO HAY PLATA”

Para los profesionales expertos en comunicación, “no hay plata” es un hallazgo brillante, según una encuesta a un panel de 116 encuestadores, consultores, ejecutivos de comunicación y analistas políticos de la revista Imagen: el 47 por ciento piensa que es “excelente” y otro 33 por ciento que es “bueno” como eslogan extraoficial para justificar los recortes y ajustes que el gobierno está llevando a cabo para enderezar el desastre económico que heredó y que sumió en la pobreza a casi la mitad de los argentinos. “Es claro, contundente y sintético y refleja la dura realidad que heredó”, coinciden muchos comunicadores en el panel.

Uno de los expertos sostiene que -en comunicación de gestión- es más eficiente crear bajas expectativas y tener mejores resultados al final. Quizás en ese marco hay que entender también el desesperanzador pronóstico del presidente Milei de que vendrán 24 meses de estanflación” antes de que el país salga de su eterna crisis.

Casi todos los programas de estabilización que se pusieron en práctica en la Argentina revirtieron la caída económica en pocos meses, como el Plan Austral de Alfonsín o la Convertibilidad de Menem y Cavallo. Eso sí: ninguno fue sostenible políticamente en el tiempo y la crisis fiscal siempre volvió a empobrecer a los argentinos.

A favor de Milei hay que destacar que el desastre de estado sobredimensionado y el nivel de pobreza con el que arranca el nuevo presidente es incomparable con nada visto en la historia argentina ni en ningún otro país que no sufra una guerra. La última vez que la Argentina padeció un conflicto bélico fue la Guerra de Malvinas y eso fue hace más de 40 años. La “herencia recibida” por Milei es algo nunca visto.

Pero los expertos también tienen reparos y destacan que el “no hay plata” solo puede servir como “idea-fuerza” para sortear una primera etapa del gobierno. “Transmite bien la consigna de los anuncios, pero no entusiasma ni motiva para cuando comiencen a sentirse fuertemente los impactos del ajuste”, advierte un experto en esa encuesta anónima. Otro experto advierte que la frase encierra el riesgo de que la reactivación se demore, y los estragos de la inflación reprimida antes y desatada ahora reviertan los buenos índices de aprobación con los que llegó al gobierno Milei.

Otro experto lo sintetiza en una advertencia: “No importa si hay plata o no, la gente exige soluciones tarde o temprano igual, y puede ser tomado como excusa a futuro si no aparecen las soluciones”.

Quizás para más adelante, cuando el impacto de la inflación empiece a desgastar la paciencia de buena parte de la opinión pública, y sindicalistas y piqueteros se agarren de esos datos para enloquecer a los argentinos en las calles, Milei y su equipo de comunicadores van a necesitar acuñar un nuevo eslogan extraoficial para ayudar al público a ver una luz al final del túnel.

El Presidente, que se confiesa fanático menemista, deberá apelar a algo así como el “estamos mal, pero vamos bien” del carismático riojano.