Así serán las elecciones en Boca

Boca tiene los 94.188 socios habilitados para sufragar y lo harán en 288 mesas distribuidas en las tres carpas armadas en la misma Bombonera, que se dividirán en activos, vitalicios, interior y exterior, que deberán asistir munidos de su DNI, carnet y con la cuota de diciembre pagada.



Entre los requisitos, los socios activos tienen que ser mayores de 18 años y tener dos años de antigüedad, los vitalicios tener más de 30 años de socios en el club en tanto los del interior mayores de 18 años y residir a más de 100 kilómetros de distancia de CABA.



Los dos ingresos principales serán por la calle Del Valle Iberlucea y las zonas que estarán habilitadas para el acceso del socio serán las intersecciones de Brandsen e Irala, Brandsen y Palos y Martín Rodríguez y 20 de Septiembre.



Los padrones para aquellos socios que no saben su mesa para sufragar estarán impresos en el hall central del club (Brandsen 805), el Polideportivo Quinquela Martín y el estadio Luis Conde (Bombonerita).



Además Boca informó que habrá distintos puestos de atención para los socios y socios para que puedan abonar su cuota en 1) Aristóbulo del Valle e Irala; 2) Brandsen y Zolezzi; 3) Villafañe y Zolezzi (Casa Amarilla); 4) Brandsen y Práctico Poliza; y 5) Boletería de la Bombonerita.



La prensa tendrá acceso al sector de pupitres y cabinas, pero no podrá ingresar al recinto de votación ni sala de escrutinio.



Un detalle no menor que los socios y socias deben tener en cuenta es la prohibición de concurrencia con vestimenta, accesorios, banderas o carteles que revelen su preferencia por alguna de las dos listas que participan de la elección.



Aquellos que tengan tatuada la imagen de Riquelme tendrán que taparla para evitar su gusto o idea política.



Se calcula que alrededor de las 21, si todo se lleva con normalidad se van a saber los primeros cómputos y cerca de las 22 el nuevo presidente.