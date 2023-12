Copa Argentina 2024: El próximo martes la Crema conocerá a su rival

La Copa Argentina 2024 se empezará a jugar, de alguna forma, la próxima semana. Es que unos de los torneos más apasionantes del fútbol argentino tendrá su esperado sorteo. Y de dicho certamen volverá, luego de dos ediciones, a participar Atlético de Rafaela.



Luego de que Estudiantes de La Plata se consagre campeón de la edición 2023 (le ganó la final a Defensa y Justicia), este próximo martes 19 se conocerá el nuevo cuadro para el próximo año.



El sorteo de los 32avos de final de la Copa Argentina será el próximo martes 19 de diciembre, a las 13.30, en el predio Lionel Andrés Messi, en Ezeiza.



Esta fase final contará con 64 participantes divididos entre los 28 equipos de la Liga Profesional, los mejores 15 de la Primera Nacional 2023 (los siete primeros de ambas zonas y el mejor octavo entre las mismas al término del certamen de la temporada 2023), los cinco de la Primera B (el campeón del certamen y los cuatro mejores ubicados en la tabla general de la temporada 2023), los cuatro de la Primera C (el campeón del certamen, los equipos ubicados en la segunda y tercera posición de la tabla general de la temporada 2023 y el vencedor del Reducido por el cuarto ascenso), los dos de la Primera D (los campeones de los dos certámenes disputados en la categoría), y los 10 clasificados desde el Torneo Federal (mejores ubicados al término de la temporada 2023).



El ganador, como en las ediciones anteriores, tendrá su boleto a la Copa Libertadores 2025 como también a la Supercopa Argentina 2024, donde se medirá con el campeón de la Liga Profesional 2024 (que como en 2021 y 2022, será el último torneo del año a diferencia de este 2023 donde se cerró con la Copa de la Liga por primera vez).



Los equipos de Santa Fe, junto a la 'Crema', por la Primera Nacional, son Unión y Colón de Santa Fe por la Liga Profesional (a pesar del descenso del Sabalero se toma la divisional que jugó en este 2023), más los rosarinos: Newell's Old Boys y Rosario Central. También aparece Sportivo Las Parejas, del Federal A.



LISTADO DE PARTICIPANTES EN LA UNDÉCIMA EDICIÓN DE LA COPA ARGENTINA:



Primera División: 28 equipos confirmados (participantes de la Liga Profesional 2023). Argentinos Juniors, Arsenal, Atlético Tucumán, Banfield, Barracas Central, Belgrano, Boca, Central Córdoba de Santiago del Estero, Colón de Santa Fe, Defensa y Justicia, Estudiantes de La Plata, Gimnasia La Plata, Godoy Cruz de Mendoza, Huracán, Independiente, Instituto, Lanús, Newell’s Old Boys de Rosario, Platense, Racing, River, Rosario Central, San Lorenzo, Sarmiento de Junín, Talleres, Tigre, Unión de Santa Fe y Vélez.



Primera Nacional: 15 equipos confirmados (los siete primeros de ambas zonas y el mejor octavo entre las mismas al término del certamen de la temporada 2023). Agropecuario Argentino, Almirante Brown, Atlético de Rafaela, Atlético Mitre de Santiago del Estero, Chacarita, Defensores de Belgrano, Deportivo Maipú, Deportivo Riestra, Estudiantes de Río Cuarto, Gimnasia de Mendoza, Independiente Rivadavia, Quilmes, San Martín de San Juan, San Martín de Tucumán y Temperley.



Primera B Metropolitana: 5 equipos confirmados (el campeón del certamen y los cuatro mejores ubicados en la tabla general de la temporada 2023). Talleres de Remedios de Escalada, San Miguel, Argentino de Quilmes, Los Andes y Comunicaciones.



Primera C: 4 equipos confirmados (el campeón del certamen, los equipos ubicados en la segunda y tercera posición de la tabla general de la temporada 2023 y el vencedor del Reducido por el cuarto ascenso). Excursionistas, San Martín de Burzaco, Deportivo Laferrere y Ferrocarril Midland.

Primera D: 2 equipos confirmados (los campeones de los dos certámenes disputados en la categoría). El Porvenir y Centro Español.



Torneo Federal: 10 equipos confirmados (mejores ubicados al término de la temporada 2023). Olimpo, Villa Mitre, Ciudad de Bolívar, Argentino de Monte Maíz, Juventud Unida de San Luis, Douglas Haig, Independiente de Chivilcoy, Sportivo Las Parejas, Gimnasia y Tiro de Salta y Central Norte.