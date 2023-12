Ben Hur y Libertad no se sacaron diferencias en el partido de ida

Que se preveía un partido parejo estaba cantado. El Lobo y el Cañonero se conocen demasiado y no sorprendió que el trámite se diera como ocurrió en el estadio Néstor Zenklusen, en la apertura de los play offs del Regional Amateur. El 1 a 1 al cabo de los 90 minutos fue justo, aunque le sentó mejor a la visita, sabiendo que no tendrá el miércoles que salir a afrontar el gasto de entrada pese a que será local. Ben Hur no tuvo su mejor versión y fue de mayor a menor en su rendimiento.

Al equipo de Barraza le faltó fundamentalmente precisión. A lo largo de la noche falló muchos pases a corta y larga distancia que le quitaron continuidad en su intención de manejar el balón. Uno de los que más errático estuvo fue Diego López, pero en uno de los pocos pelotazos acertados que tuvo, dejó en buena posición a Rodriguez antes de los 5 minutos, y su remate cruzado fue rechazado con esfuerzo por Ruffini.

Cuando el equipo de Barraza trataba de establecerse el campo rival, en una acción de un par de córners consecutivos, Libertad sacó una contra letal. En el pelotazo-rechazo Bianciotti aguantó bien de espaldas la pelota, pivoteó a Quiroga que salió con pelota dominada y todo el campo de frente, para en tres cuartos de cancha ponerle el pase milimétrico a Costamagna, que entrando por izquierda definió bárbaro con un tiro cruzado, abriendo el marcador.

Ben Hur salió herido en su amor propio y uno de los que enarboló la bandera de la reacción fue Joaquín Castellano. En una de sus corajeadas en el área, le quedó la pelota a López para fusilar a Ruffini, y en el rebote de manera increíble se lo perdió Rodriguez.

Pero el delantero tendría revancha casi al instante. Se escapó Jiménez por la banda izquierda y metió un buen centro al primer palo, donde llegó Rodriguez apareado con uno de los centrales y terminó conectando para el 1 a 1 que trajo alivio para el Lobo.

En el segundo tiempo, Barraza intentó tener mayor presencia ofensiva con la entrada de Larrasábal por Schnell Grane, pero el problema estuvo del medio hacia arriba en el manejo, porque ni López, ni Jiménez, y con Castellano diluyéndose, pudieron filtrarse en el entramado defensivo sunchalense.

Después de los 25 minutos, los cambios, sobre todo con Muñoz y Fernández, le sentaron mejor al conjunto de Giorgi. El segundo de los mencionados exigió a una buena intervención de González con un disparo cruzado y cuando ya quedaban solo 5 minutos, el guardavalla local volvió a salvar su arco tapando un remate a quemarropa de Quiroga desde el área chica. En un partido donde Libertad no atacó tanto, el fondo benhurense tuvo muchos problemas y tendrá que ser un tema a corregir para la revancha del miércoles, donde seguramente los detalles marcarán quien sigue en el torneo.



BEN HUR 1 - LIBERTAD 1

Estadio: Néstor Zenklusen. Arbitro: Maximiliano Macheroni.

Ben Hur: Gonzalo González; Kevin Acuña, Luciano Cura, Pablo Moreyra (38' Matías Martinez) y Ramiro Contrera; Ignacio Schnell Grane (45' Lautaro Larrasábal), Leandro Sola (70' Matías Clemenz), Joaquín Castellano y Sebastián Jiménez (70' Gastón Comas); Diego López; Martín Rodriguez (71' Maximiliano Weisheim). Sup: Joaquín Aylagas y Cristian Barco. DT: Gustavo Barraza.

Libertad: Adelqui Ruffini; Axel Gravenbarter, José Ibarra, Martín Rafael (70' Ezequiel Saavedra) y Nahuel Bravo; Alexis Mansilla, Braian Visetti, Facundo Manassero y Agustín Costamagna (70' Enzo Fernández); Marcos Quiroga; Agustín Bianciotti (59' Kevin Muñoz). Sup: Mauricio Valler, Agustín Chiappero, Andrés Mandrille y Juan Rivarossa. DT: Gustavo Giorgi.

Primer tiempo: a los 21' gol de Costamagna (L) y 33' gol de Rodriguez (BH).