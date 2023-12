El aficionado Ludueña se impuso en Rosario

Joaquín Ludueña consiguió una de esas victorias que pueden ser decisivas en su carrera. El aficionado de 25 años superó a Alejandro Tosti en el primer hoyo de desempate y se quedó con el 88º Abierto del Litoral que se cerró este sábado en el Rosario Golf Club. El santafesino no tuvo errores este sábado y con una ronda de 67 (-4) quedó empatado con Tosti, pero en el primer hoyo de desempate, Ludueña hizo birdie y el rosarino falló un corto putt de un poco más de un metro para birdie que servía para forzar un nuevo hoyo de desempate.

Ludueña sumó 264 golpes (-20) y así logró una victoria muy importante al imponerse a un gran field de profesionales que no solo tenía a Tosti, jugador del PGA TOUR, sino también a Ángel Cabrera, Nelson Ledesma, Martín Contini, Julián Etulain, Mateo Fernández de Oliveira y otros destacados jugadores argentinos.

Por su parte, el rafaelino Román Rébora tuvo una meritoria actuación quedando en el puesto 17 con 279 golpes (-5), con rondas de 66, 74, 73 y 66.

"Estoy muy feliz, la verdad que ganar en un field tan importante como este es maravilloso. Sabía que iba a estar cerca porque venía jugando bien, pero llegar a pelear con un jugador de PGA TOUR y otro que jugó los majors es algo grande", dijo con una gran sonrisa el jugador del Jockey Club de Santa Fe.

"Arranqué la vuelta nervioso y me costó entrar en ritmo, pero los birdies del 4 y 5 me ayudaron a enfocarme. A partir de ahí estuve muy concentrado y eso me ayudó a salvarme cuando fallé y a hacer algunos buenos birdies en los par-5", señaló Ludueña, que repite la historia de Santiago Bauni, quien en 2012 también ganó como aficionado este evento ante los profesionales.

Para el campeón los festejos no durarán mucho ya que enero del próximo año le trae una nutrida agenda como el Latin America Amateur Championship, en Panamá y el Campeonato Sudamericano Amateur, en Colombia.

"Esto me da una gran confianza para lo que viene en las próximas semanas. Pero esto no tiene que modificar lo que viene siendo mi preparación para el objetivo grande que es el LAAC", dijo quien en caso de no ganar el máximo evento para aficionados se hará profesional inmediatamente.

El santafesino tuvo una gran temporada, fue Campeón Argentino de Aficionados y representó al país en el Mundial Amateur y fue campeón con Argentina en la Copa Los Andes.

"El trabajo que hice todo este año, sobre todo en la parte mental está dando sus frutos. Encontré un enfoque distinto y pude jugar un buen golf pero se que todavía puedo dar más", concluyó el ganador.

Para Alejandro Tosti le quedó el sabor amargo de no poder defender el título, pero se fue con la satisfacción de pelear hasta el final. El líder luego de los 54 hoyos era Mateo Fernández de Oliveira, pero este sábado terminó con 72 (+1) lo que lo dejó empatado en el tercer lugar con Nelson Ledesma.

Para Ángel Cabrera su regreso a un evento oficial fue una gran noticia. El cordobés terminó con 69 (-2) y esta ronda final le permitió terminar en el top-10, con 273 (-11).