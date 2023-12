El protocolo antipiquetes debutó en la Plaza Lavalle

BUENOS AIRES, 17 (NA). - El protocolo antipiquetes implementado por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, tuvo su debut ayer, luego de que la Policía de la Ciudad avanzara en el desalojo de la Plaza Lavalle, la cual estaba siendo usurpada por comunidades indígenas.

Se trataba de un 30 personas que estaban ocupando el espacio público y eran del Tercer Malón de la Paz de Jujuy que realizaban una "vigilia" frente a Tribunales en reclamo contra la reforma de la Constitución de la provincia de Jujuy.



ADVERTENCIA

A días de la primera manifestación piquetera del 20 de diciembre, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, envió un mensaje contundente a las organizaciones sociales y volvió a remarcar que aquel que corta la calle "no cobra el plan".

"La Argentina hace 30 años vive en un total desorden. No se respeta la ley, es un adorno. La ley y el orden generan libertad y la libertad genera progreso. Los piquetes son algo que dañan a la economía y a las familias!, subrayó Bullrich.

En ese sentido, la referente del PRO defendió su plan antipiquete, anunciado el pasado jueves: "Lo que hicimos con este protocolo es para ordenar lo que puede pasarle a la gente si cortan la calle. Podríamos no haberlo hecho. No pueden cortar la calle. Afecta la vida de millones de argentinos".

"Ahora es un basta. El presidente (Javier Milei) lo dijo clarito en su asunción. El que corta no cobra el plan. Lo que estamos buscando es orden", agregó.

En declaraciones radiales, Bullrich pidió: “Estamos en un momento difícil del país. Necesitamos que todos colaboren. Quédense en su casa".

"Las organizaciones que manejan a la gente como ganado, se van a terminar", cerró la excandidata presidencial.