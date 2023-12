Revelaron que Matthew Perry falleció por “efectos agudos de la ketamina”

Matthew Perry, el actor reconocido por interpretar a Chandler Bing en Friends, falleció el pasado 28 de octubre y los médicos revelaron las causas de su muerte. Según confirmó la oficina forense del condado de Los Ángeles, el actor habría fallecido por “efectos agudos de la ketamina”.

Perry, quien tuvo una ardua lucha contra el alcoholismo y las drogas, consumía medicamentos recetados para tratar su depresión. El equipo forense aseguró que la ketamina es un sedante que comúnmente suele utilizarse en este tipo de fármacos.

El actor de Friends falleció a los 54 años al ahogarse en el jacuzzi de su casa de Los Ángeles. Los médicos explicaron que la ingesta de ketamina es la que podría haber contribuido al ahogamiento y, finalmente, la insuficiencia cardíaca.

Cabe destacar que el día de su fallecimiento, el equipo forense que estuvo presente no encontró ningún tipo de drogas ilícitas en la casa del actor. Sin embargo, detallaron que había medicamentos recetados por médicos, entre ellos, antidepresivos y remedios para la ansiedad y el EPOC.

En noviembre, se revelaron los primeros detalles de la autopsia de Perry tras un exámen toxicológico. Este informe detalló que el actor dio negativo en fentanilo y metanfetamina.



QUIÉN FUE MATTHEW PERRY, EL

RECORDADO ACTOR DE FRIENDS

Matthew Perry se destacó en la comedia de los 90s tras alcanzar la fama luego de interpretar a Chandler Bing en la sitcom estadounidense Friends. En el elenco de la serie también participaron Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, David Schwimmer y Matt Le Blanc.

Durante gran parte de su vida, el actor luchó contra sus adicciones, la cual le causó daños irreparables en su salud. Poco tiempo antes de su muerte, Perry escribió “Amigos, amantes y aquello tan terrible” una autobiografía contando, entre otros detalles, los momentos más difíciles de su vida.

“Me he gastado más de siete millones de dólares para intentar mantenerme sobrio. He ido a unas 6.000 reuniones de Alcohólicos Anónimos. He estado en rehabilitación 15 veces. He estado internado en un hospital psiquiátrico. He ido a terapia dos veces a la semana durante 30 años. He estado a las puertas de la muerte”, confesó Matthew en sus memorias. NA